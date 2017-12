SIM Tool Manager : app Android per gestire le SIM dello smartphone : SIM Tool Manager per Android permette di scoprire tutte le informazioni sulle SIM installate sul nostro smartphone anche Dual SIM SIM Tool Manager permette di conoscere tutti i dettagli della SIM SIM Tool Manager è una comoda applicazione per Android che permette di importare ed esportare contatti sulla SIM dove è anche però possibile conoscere […]

Storyboard : app per Trasformare Video in Fumetti su Android : Storyboard è una fantastica applicazione per Trasformare Video in Fumetti su smartphone e tablet Android in pochi click Storyboard permette di Trasformare un Video in un fumetto su Android Storyboard è un’applicazione per Android che permette di Trasformare qualsiasi Video in un fumetto. Vi basterà aprire l’applicazione dopo averla installata, selezionare il Video che volete […]

O Launcher permette di applicare Android 8 Oreo allo smartphone : O Launcher è un'applicazione che mete a disposizione dell'utente un Launcher con caratteristiche simili a Android O 8.0 Oreo. L'articolo O Launcher permette di applicare Android 8 Oreo allo smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.1 Oreo implementa in Giappone un sistema di segnalazione per terremoti e tsunami : Grazie ad Android 8.1 Oreo verrà implementato in Giappone un sistema di segnalazione e notifica di terremoti e tsunami utile alla prevenzione. L'articolo Android 8.1 Oreo implementa in Giappone un sistema di segnalazione per terremoti e tsunami è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le app Android gratis del giorno : Sul Google Play Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App Android gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Imparare l’Inglese : ...

ChromeOS 64 Ora Consente Di Usare app Android In Background : Grandi novità per ChromeOS: con la versione 64 sarà possibile Usare applicazioni, giochi e programmi Android in Background! App Android in Background su ChromeOS 64 ChromeOS continua a diventare sempre più simile ad Android, e noi utenti non possiamo che esserne felici. A quanto pare, infatti, con l’arrivo di ChromeOS 64 potremo Usare tutte le app, i giochi […]

ChromeOS 64 consente l’esecuzione in background delle app Android : ChromOS 64 permette finalmente alle app Android di continuare a funzionare anche in background, al momento solo nel canale beta. L'articolo ChromeOS 64 consente l’esecuzione in background delle app Android è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere il 2017 in bellezza : Ci sono 41 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 23 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per festeggiare gli ultimi giorni del 2017? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere il 2017 in bellezza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Con l’app Tiles è possibile personalizzare i toggle di Android Oreo e Nougat : Tiles è uno strumento che permette di aggiungere dei toggle personalizzati alle impostazioni rapide di Android 7 Nougat. L'articolo Con l’app Tiles è possibile personalizzare i toggle di Android Oreo e Nougat è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Con l’app Tiles è possibile personalizzare i toggle di Android 7 Nougat : Tiles è uno strumento che permette di aggiungere dei toggle personalizzati alle impostazioni rapide di Android 7 Nougat. L'articolo Con l’app Tiles è possibile personalizzare i toggle di Android 7 Nougat è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le app Android gratis del giorno : Sul Google Play Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App Android gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Advanced Sport Training ...

HQ Trivia arriva su Android - cresce il montepremi del quiz show via app : In preordine la versione dell'app per il robottino verde. Intanto si moltiplicano le riflessioni sulla popolare applicazione che raccoglie anche 500mila utenti...

Le migliori app per ascoltare la vostra musica preferita su Android : Basta avere i giusti servizi di streaming musicali installati sullo smartphone per continuare a godere delle vostre hit musicali preferite. Spotify: il numero uno in tutte le classifiche Una tra le ...

Edward Snowden lancia Haven - l’app che trasforma uno smartphone Android in un dispositivo di sorveglianza : Da Edward Snowden arriva Haven, una nuova app di sorveglianza per dispositivi Android. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona L'articolo Edward Snowden lancia Haven, l’app che trasforma uno smartphone Android in un dispositivo di sorveglianza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.