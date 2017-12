Lazio | Inzaghi | ' Con la Var siamo sfortunati | ci mancano 7 punti'

Lazio - Inzaghi : "Var - non ci sto più : meritavamo la vittoria" : Un punto che poteva diventare una vittoria. La Lazio ha dato l'impressione di poter battere l' Inter per quasi tutta la gara , ma la squadra di Inzaghi è uscita soltanto con un pareggio dal match in ...

Lazio - Inzaghi non ci sta : 'Ancora penalizzati dal Var - ci ha tolto 7 punti' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , commenta a Premium Sport il pareggio in casa dell'Inter: 'Sono contento per la prestazione, c'è del rammarico perché meritavamo di vincere contro una grande squadra. Dicevano che l'Inter fosse stanca ma anche noi ...

Inter-Lazio 0-0 - Spalletti : “Serviranno tanti punti”. Inzaghi : “Meritiamo di più” : Inter-Lazio 0-0, Spalletti: “Serviranno tanti punti”. Inzaghi: “Meritiamo di più” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio 0-0, Spalletti- L’Inter, allo stadio San Siro, ha pareggiato con la Lazio. Al termine del match, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: “Noi non avremo la soluzione anche ...

Lazio - nuove polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Inter-Lazio 0-0 : Spalletti e Inzaghi non si fanno male nella sfida Champions : La squadra di Simone Inzaghi sfodera una serie di ripartenze micidiali, ma manca sempre la stoccata decisiva

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso...

Inter-Lazio - dalle 18.00 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso ...

Inter-Lazio in tv - dove vedere la diretta : Spalletti vuole rialzare la testa ma c'è Inzaghi contro : Allenatore : Inzaghi Inter-Lazio in diretta tv e streaming: telecronisti In diretta su Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD), telecronaca ...

Inter - Icardi mette la Lazio nel mirino : la speranza di Spalletti coincide con la preoccupazione di Inzaghi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento di Mauro Icardi e spiega come l'Inter abbia bisogno dei suoi gol per risollevarsi da questo momento negativo che ha condotto a tre sconfitte di fila. 'Un gol nelle ultime ...

Lazio - Inzaghi : "I tifosi allo stadio il mio più grande successo" : ROMA, 29 dicembre 2017 – Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina , la Lazio si appresta a volare a Milano per chiudere il suo 2017 contro l'Inter di Spalletti. Una gara d'alta classifica,...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” : Inter-Lazio, Inzaghi: “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio, Inzaghi- Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l’Inter, ha commentato l’imminente big match di San Siro analizzando la condizione dei suoi uomini ...

Lazio - Inzaghi : 'Inter in calo ma temibile'. Dubbi su Parolo e Felipe Anderson : Nella nostra economia di gioco è importantissimo, dà grande equilibrio perché tatticamente è molto intelligente. Felipe Anderson dal 1'? Domani decideremo. Dovrò valutare con attenzione alcuni ...

Inter-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Un vero e proprio scontro diretto. Dare seguito all'ultima bella vittoria in campionato contro il Crotone e avvicinare l'Inter in classifica per chiudere al meglio l'anno: obiettivo chiaro per la ...

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita. Le parole di Inzaghi (Coppa Italia quarti) : Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:06:00 GMT)