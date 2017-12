Lazio | Inzaghi | ' ' Basta con il Var toglie emozione al calcio' '

Inter-Lazio 0-0. Spalletti : 'Sono ottimista. Firmerei per un ritorno così.' Inzaghi : 'Deluso - meritavamo di più. Senza Var mi diverto.' : E' un' opzione in più per il futuro.' Notizie sul tema Inter-Lazio 0-0: Icardi e Immobile non fanno male, Felipe Anderson al top Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi ...

Serie A - Lazio. Inzaghi : 'No al Var : persi 7 punti e troppo tempo' : Ho rivisto l'episodio e sono d'accordo che oggi è stata fatta una scelta corretta, ma visto che abbiamo gli arbitri migliori del mondo sarebbe più emozionante farli lavorare com'è sempre stato fatto" ...

Lazio - Inzaghi : 'Con la Var siamo sfortunati - ci mancano 7 punti' : ' Questa Var con la Lazio non è fortunata. Questo rigore non l'ho neanche guardato ma col Torino non ha neanche riguardato l'episodio, ho solo detto che non siamo fortunati con il Var. Il mio bilancio ...

Lazio - Inzaghi : "Var - non ci sto più : meritavamo la vittoria" : Un punto che poteva diventare una vittoria. La Lazio ha dato l'impressione di poter battere l' Inter per quasi tutta la gara , ma la squadra di Inzaghi è uscita soltanto con un pareggio dal match in ...

Lazio - Inzaghi non ci sta : 'Ancora penalizzati dal Var - ci ha tolto 7 punti' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , commenta a Premium Sport il pareggio in casa dell'Inter: 'Sono contento per la prestazione, c'è del rammarico perché meritavamo di vincere contro una grande squadra. Dicevano che l'Inter fosse stanca ma anche noi ...

Inter-Lazio 0-0 - Spalletti : “Serviranno tanti punti”. Inzaghi : “Meritiamo di più” : Inter-Lazio 0-0, Spalletti: “Serviranno tanti punti”. Inzaghi: “Meritiamo di più” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio 0-0, Spalletti- L’Inter, allo stadio San Siro, ha pareggiato con la Lazio. Al termine del match, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: “Noi non avremo la soluzione anche ...

Lazio - nuove polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Inter-Lazio 0-0 : Spalletti e Inzaghi non si fanno male nella sfida Champions : La squadra di Simone Inzaghi sfodera una serie di ripartenze micidiali, ma manca sempre la stoccata decisiva

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso...

Inter-Lazio - dalle 18.00 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso ...

Inter-Lazio in tv - dove vedere la diretta : Spalletti vuole rialzare la testa ma c'è Inzaghi contro : Allenatore : Inzaghi Inter-Lazio in diretta tv e streaming: telecronisti In diretta su Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD), telecronaca ...

Inter - Icardi mette la Lazio nel mirino : la speranza di Spalletti coincide con la preoccupazione di Inzaghi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento di Mauro Icardi e spiega come l'Inter abbia bisogno dei suoi gol per risollevarsi da questo momento negativo che ha condotto a tre sconfitte di fila. 'Un gol nelle ultime ...

Lazio - Inzaghi : "I tifosi allo stadio il mio più grande successo" : ROMA, 29 dicembre 2017 – Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina , la Lazio si appresta a volare a Milano per chiudere il suo 2017 contro l'Inter di Spalletti. Una gara d'alta classifica,...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” : Inter-Lazio, Inzaghi: “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio, Inzaghi- Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l’Inter, ha commentato l’imminente big match di San Siro analizzando la condizione dei suoi uomini ...