Lazio | Felipe Anderson | ' Grande prova ma meriteremmo più punti in classifica'

LIVE Inter-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Errore clamoroso di Felipe Anderson : Lazio pericolosa! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio , big match della 19giornata della Serie A 2017-2018. È una sfida d'alta quota, col sapore di Champions League. Sono momenti differenti ...

Lazio - Inzaghi : 'Inter in calo ma temibile'. Dubbi su Parolo e Felipe Anderson : Nella nostra economia di gioco è importantissimo, dà grande equilibrio perché tatticamente è molto intelligente. Felipe Anderson dal 1'? Domani decideremo. Dovrò valutare con attenzione alcuni ...

Coppa Italia Probabili formazioni Lazio-Fiorentina : Felipe Anderson e Babacar titolari : Apre Lukaku chiude F.Anderson Lazio-Crotone diretta Tv e streaming, Serie A 17.a giornata sabato 23 Dicembre Cagliari-Fiorentina 0-1: decide Babacar, espulso Joao Pedro nel finale (video) Probabili ...

Probabili formazioni/ Lazio Fiorentina : quote - le novità live . Occhio a Felipe Anderson (Coppa Italia quarti) : Probabili formazioni Lazio Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita di Coppa Italia, valida per i quarti di finale. Si gioca allo stadio Olimpico(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:50:00 GMT)

Lazio - in campo anche a Natale : Inzaghi prova Felipe e Basta tra i titolari : Natale a Formello. Non c'è sosta per la Lazio, che si allena anche il 25 dicembre. Domani sera all'Olimpico ci sarà la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. Simone Inzaghi vuole arrivare in fondo ...

Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Torna la coppia Felipe Anderson-Immobile - nei viola spazio a Babacar : Santo Stefano regalerà a tutti gli appassionati di calcio una grande sfida: Lazio-Fiorentina, il primo quarto di finale della Coppa Italia. Si tratta di una gara secca, quindi non sono permessi errori e la vincitrice volerà direttamente in semifinale. I biancocelesti cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre i viola faranno leva sull’ottimo momento di forma che stanno vivendo. Andiamo quindi ad analizzare le possibili scelte dei due ...

Pagelle/ Lazio Crotone (4-0) : i voti - che impatto per Felipe Anderson! (Serie A 2017 - 18^ giornata) : Pagelle Lazio Crotone: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori all'Olimpico nell'anticipo della 18^ giornata (23 dicembre 2017).(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:00:00 GMT)

Lazio-Crotone 4-0 : poker biancoceleste - Felipe Anderson torna al gol : ROMA - La Lazio ha ritrovato i tre punti in casa, battendo per 4-0 il Crotone. Nel lunch match della diciottesima giornata della serie A, allo stadio Olimpico, i capitolini hanno faticato nei primi 45 ...

Coppa Italia - Highlights Lazio-Cittadella 4-1 : Felipe Anderson prima da titolare con gol (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Lazio-Cittadella 4-1: Felipe Anderson prima da titolare con gol (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Cittadella – La Lazio sfoga sul Cittadella tutta la rabbia accumulata nel match con il Torino del monday night della 16° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Finisce 3-1 per i ...

DIRETTA/ Lazio Cittadella (risultato live 2-0) streaming video Rai : raddoppio di Felipe Anderson! : DIRETTA Lazio Cittadella: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti esordiscono in Coppa Italia ospitando i sorprendenti veneti(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 21:21:00 GMT)