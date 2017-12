Lazio | de Vrij il baluardo della difesa biancoceleste

Lazio - nuove polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Lazio - Tare : 'de Vrij? Stiamo parlando - a breve ci sarà la decisione' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lazio, Igli Tare ha parlato a Premium Sport : 'Siamo a Milano per fare i tre punti e chiudere al meglio un anno meraviglioso. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, continuare a fare risultati importanti'. SU DE VRIJ - Un commento, poi, ...

Calciomercato Lazio - Tare fa un punto sul futuro di De Vrij : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Lazio – La Lazio chiuderà il 2017 e il girone d’andata a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti hanno l’occasione di accorciare sia sui nerazzurri che sulla Roma, visto che i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 con il Sassuolo. Nel pre-partita, il ds dei capitolini, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto sul futuro di De Vrij, in scadenza di contratto a ...

Lazio - per il dopo de Vrij si pensa a Reyes : Roma, 28 dicembre 2017 " In casa Lazio per il momento si pensa solamente alla prossima sfida di campionato contro l'Inter , ma subito dopo la gara con i nerazzurri, la società spera di poter risolvere ...

Lazio - de Vrij prolunga l attesa e il rinnovo si fa più difficile : ROMA - De Vrij non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto. La scadenza di Natale per dare una risposta definitiva, comunque, non è stata rispettata dal difensore olandese, 'indizio' che ...

Calciomercato Lazio - il dopo-De Vrij arriva dal Genoa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, il club biancoceleste è in lotta per le zone alte della classifica ed anche in Europa League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed alla prossima stagione, quasi certamente non farà parte della rosa De Vrij che non ha intenzione di rinnovare. Il presidente Lotito non sta a guardare ed avrebbe ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Lazio Fiorentina : de Vrij riposa? Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia (all'Olimpico).(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Lazio - spunta il Liverpool su De Vrij : offerta da 40 milioni : Lazio, spunta il Liverpool su De Vrij: offerta da 40 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, spunta IL Liverpool SU DE Vrij – Il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij continua a tenere banco in casa Lazio. Il centrale olandese non sembra propenso a prolungare il suo rapporto con il club biancoceleste. Per questo motivo Inter e Juventus si sono ...

Lazio - Inzaghi : "Sotto l'albero vorrei il rinnovo di De Vrij" : Il tecnico dopo il 4-0 al Crotone: "Avevamo bisogno di questa vittoria, sono contento per Felipe Anderson"

Lazio - Inzaghi : 'Vorrei il rinnovo di De Vrij sotto l'albero' : TORINO - Poker natalizio all'Olimpico. La Lazio ritrova il successo in casa che mancava in campionato dal 22 ottobre, un 4-0 netto sul Crotone dopo un'ora circa di astinenza e fatica a trovare le vie ...

Lazio-Crotone 4-0 - le parole dei protagonisti. Inzaghi : “Regalo? Rinnovo di De Vrij” : Lazio-Crotone 4-0, le parole dei protagonisti. Inzaghi: “Regalo? Rinnovo di De Vrij” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Crotone 4-0, LE parole DEI PROTAGONISTI – Match delle 12.30 del diciottesimo turno che ha visto la Lazio trionfare sul Crotone con un perentorio 4-0. La squadra biancoceleste ha rotto il muro dei rossoblu solo nella ...

Lazio - Lotito : 'De Vrij via a parametro zero? Dipende da lui' : ROMA - Claudio Lotito parla del fututo di De Vrij , corteggiato da Juventus e Inter. Il rinnovo arriverà? 'Ci siamo sempre detti che le persone cambiano, ma la Lazio rimane - ha detto il presidente ...