L' appello di un' azienda pirotecnica astigiana | Sindaci | non demonizzate i

Zara - “chiedete di pagarci” : appello dei lavoratori senza stipendio sulle etichette. L’azienda : “Creato fondo di solidarietà” : “Il prodotto che state comprando l’ho fatto io, ma non sono stato pagato”. Da qualche giorno questa scritta è comparsa sui cartellini dei capi in vendita in diversi store di Zara a Istanbul. Una richiesta d’aiuto scritta a mano, su un’etichetta marrone, dai lavoratori turchi dell’azienda tessile Bravo Tekstil, che ora sta facendo il giro del mondo. La fabbrica lavorava come terzista, con gli appalti delle ...