La svolta dei Cinquestelle | nuove regole per i candidati e gli eletti

svolta dei 5 stelle : ci attrezziamo per governare - ma non diventiamo partito : Cambiano lo statuto e le regole per le canditature. 'Per noi è finita l' epoca dell' opposizion' ha spiegato il candidato premier, confermando che ci sarà una multa per i parlamentari che cambieranno ...

Ryanair : svolta legale - pronte cause dei dipendenti in tutta Europa : Grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia Ue ora i lavoratori del settore aereo possono fare causa all'azienda nel paese in cui lavorano e non solo in Irlanda, dove ha sede la compagnia -

La Fiorentina non supera la prova di maturità : la stagione dei viola non svolta - il commento di Pioli : “Nel primo tempo la nostra manovra non e’ stata cosi’ intensa e incessante da creare difficolta’ al Genoa ma nella ripresa e’ andata molto meglio. Abbiamo concluso verso la porta avversaria piu’ di venti volte. Queste sono partite difficili in cui l’avversario si chiude e riparte bene. La considero una prova di maturita’ della mia squadra”. Cosi’ il tecnico della Fiorentina Stefano ...

Ryanair riconosce i sindacati dei piloti : una svolta cruciale e necessaria : svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

Anpac sospende sciopero dei pilotii dopo svolta Ryanair : svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

Ryanair - svolta storica : ?riconosce i sindacati dei piloti. Anpac sospende sciopero - Fit-Cisl no : Il vettore low cost irlandese ha annunciato che riconoscerà il ruolo dei sindacati per la prima volta nei suoi circa 30 anni di storia. La decisione arriva dopo il crescendo di proteste che avrebbe potuto sfociare in un maxi-sciopero programmato per oggi. Ryanair ha annunciato di aver scritto ai sindacati dei piloti di Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, invitandoli a colloqui per riconoscere questi sindacati come ...

svolta Ryanair - la compagnia riconosce i sindacati dei dipendenti : Svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

svolta Ryanair - la compagnia riconosce i sindacati dei dipendenti : 'Dialogheremo con loro' : Svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

svolta Ryanair - la compagnia riconosce i sindacati dei dipendenti : «Dialogheremo con loro» : Svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo...

svolta Ryanair - la compagnia riconosce i sindacati dei dipendenti : 'Dialogheremo con loro' : Svolta di Ryanair nei rapporti con i suoi dipendenti. La compagnia irlandese annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli ...

Cinema riaperti dopo 35 anni - l'ultima svolta dei nuovi sauditi : 'Siamo a un momento spartiacque nello sviluppo dell'economia culturale saudita' ripete il ministro della cultura. Non precisa se, come è verosimile, il pubblico sarà almeno inizialmente diviso tra ...

La svolta di Trump su Gerusalemme - le violazioni dei diritti umani e la sfida dell'Europa : Infine, dobbiamo tener presente come la frammentazione delle comunità palestinesi e la separazione della Striscia di Gaza dal resto degli OPT, da Israele e dal mondo rendono impossibile una soluzione ...

Il retroscena La frittata - il colpo di mano e la resurrezione del centrosinistra dalle macerie. La svolta dei padri nobili : Avanti con la coalizione. Nel giorno delle macerie ci vuole il passo fermo di Fassino, che già guidò la fusione Ds e Margherita, e il sangue freddo del Professore per provare a ritrovare la strada. I ...

Il pressing dei finanziatori pro-Israele e degli evangelici dietro la svolta di Trump : Per Donald Trump, la decisione di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme è stata 100% politica, 0% diplomatica. A guidarlo è stata esclusivamente la volontà di accontentare la sua base, che difatti - come scrive HuffPost Usa - ne è entusiasta. All'indomani dell'annuncio che ha ...