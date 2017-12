La Rivoluzione d' ottobre? È tutta nel Caso Tulaev

Ten Talking Points - Che Gue Sarri che batte Mihajlovic è il flashforward della Rivoluzione d’ottobre cent’anni dopo : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che mangia Wasabi Peas. Altre considerazioni. 1. Ho controllato e compulsato gli archivi della storia del calcio. Ebbene: non era mai accaduto prima che una squadra, conscia della propria superiorità, perdesse deliberatamente in casa per dare agli altri l’illusione che lo scudetto fosse cosa aperta. Una simile generosità dimostra quanto l’Inter sia straordinaria e quanto il Marchiano Luciano ...

'Ottobre - Memoria di un Secolo' - opere di 37 artisti in ricordo della Rivoluzione Russa : ... nella diversità, diano testimonianza del valore che quegli avvenimenti storici rivestono ancora oggi con la loro carica di radicale ridiscussione dell'assetto sociale tra le classi e nel mondo. ...

Il soprano lirico Liliana Marin a Gorizia per la 'Rivoluzione d'ottobre' : ... col suo tragico epilogo, allo scoppio della Rivoluzione del 1917 , un lasso di tempo in cui i cambiamenti sono stati totali e definitivi e che ha stravolto la fisionomia politica, sociale e ...

Il soprano lirico Liliana Marin a Gorizia per la ‘Rivoluzione d’ottobre’ : Gorizia, 13 novembre 2017 – Il noto soprano lirico moldavo Liliana Marin è in questi giorni in Italia per alcune collaborazioni e concerti nell’ambito del centenario della ‘Rivoluzione Russa d’ottobre’ che ricorre proprio in questi giorni. A sorpresa, su speciale invito ricevuto dal noto Tenore e Maestro Federico Lepre, il 6 novembre anniversario preciso in [...]

RUSSIA Rivoluzione d'Ottobre : la memoria dei martiri e il destino del mausoleo di Lenin : Intervenendo nei giorni scorsi al programma 'La Chiesa e il mondo' dell'emittente RUSSIA 24, il metropolita Ilarion (Alfeev) ha ricordato che la Chiesa ortodossa russa ha canonizzato oltre 2000 ...

Donald Trump "festeggia" i 100 anni della Rivoluzione d'Ottobre istituendo la "giornata delle vittime del comunismo" : Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato il 7 Novembre, in occasione del 100esimo anniversario della Rivoluzione bolscevica in Russia, "la giornata nazionale delle vittime del comunismo". In un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, mentre il presidente è in visita in Cina, Trump ha dichiarato che "durante il secolo scorso, i regimi totalitari comunisti nel mondo hanno ucciso più di 100 milioni di persone e ne hanno ...

Russia - parata in ricordo della Rivoluzione d'Ottobre Video : Il 2017 è l'anno del centesimo anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, giusto un secolo dunque da quando i militanti bolscevichi di Vladimir Lenin riuscirono a conquistare il potere in #Russia e posero le basi per la nascita dell'Unione delle Repubbliche Socialiste SovieticheURSS. Tale anniversario è molto sentito nella stessa Russia odierna, sia da parte di nostalgici dell'URSS che da seguaci del patriottismo russo o anche da semplici ...

Bandiere sovietiche - ritratti di Lenin e Stalin : i comunisti "invadono" Mosca per il centenario della Rivoluzione d'Ottobre : "Lei non immagina il freddo che fa qui...". Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, risponde al telefono da Mosca, dalla centralissima piazza Pushkinskaya a lato del Cremlino. Bandiere sovietiche, e tantissimi ritratti di Lenin e di Stalin, nel giorno dell'anniversario, il centesimo, della Rivoluzione d'Ottobre. Il 7 novembre (25 ottobre nel calendario giuliano) a Pietrogrado (l'attuale San Pietroburgo) ebbe inizio la Rivoluzione ...

La Rivoluzione d'Ottobre e il cinema : ai confini della realtà : ... è quella di dare ai film prodotti dal comunismo un segno e un proposito d'immediatezza di tipo documentario , aggiungendovi anzi la definizione di cronaca . Ricerche espressive spesso in contrasto ...

A Mosca si ritrovano i nostalgici del comunismo cento anni dopo la Rivoluzione d'ottobre : Non sono pochi i comunisti italiani che hanno raggiunto Mosca per i cento anni della rivoluzione bolscevica. Una ricorrenza che, a ben vedere, interessa più gli stranieri che i russi stessi. Oltre cento, infatti, sono le delegazioni straniere di partiti comunisti, giunti da tutto il mondo (si calcola da almeno 80 Paesi) per il 7 novembre. Presenti, in pompa magna, i nostalgici della falce e martello, da Cuba al Vietnam, dalla Cina alla Corea del ...

Centenario della Rivoluzione d’Ottobre : la manifestazione sul Cinema Politico dal 13 al 20 novembre : Due giornate di studio, ventisei film, due eventi speciali, una mostra: questi i numeri della manifestazione per il Centenario della Rivoluzione d’Ottobre – periodo in cui tutte... L'articolo Centenario della Rivoluzione d’Ottobre: la manifestazione sul Cinema Politico dal 13 al 20 novembre su Roma Daily News.

100 ANNI Rivoluzione D’OTTOBRE : la manifestazione sul Cinema Politico - dal 13 al 20 novembre a Roma : Dal 13 al 20 novembre 2017 IL PROGETTO E LE FORME DI UN Cinema Politico A CENTO ANNI DALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Fondazione Istituto Gramsci di Roma Giornate di studio e proiezioni in collaborazione con Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Casa del Cinema NOMAS Foundation Centro Sperimentale […]

Cento anni fa la Rivoluzione d'ottobre. E la storia cambiò per sempre : Il monopolio del potere non è oggetto di competizione, e anche le aperture all'economia di mercato richiedono come sicuro contraltare, rispetto al pluralismo delle figure produttive, un controllo ...