La Protezione Civile della Regione Calabria adotta la nuova direttiva per le “Allerta

Alluvione Livorno - superperizia e fine inchiesta a marzo. Tre filoni : Protezione Civile - infrastrutture - manutenzione : Come e dove si è costruito negli anni passati. Come erano stati puliti gli argini. Se le casse di espansione hanno funzionato bene. Ma anche se la macchina della protezione civile del Comune si è mossa in modo sufficiente e responsabile, dai vertici ai tecnici. Sono alcuni punti dei tre filoni investigativi seguiti dall’inchiesta sull’Alluvione di Livorno, che il 10 settembre provocò 8 morti. Il primo filone: la progettazione ...

Il colpo di coda di Gentiloni : approvata al fotofinish della legislatura la Riforma della Protezione Civile : ecco cosa cambia : Rafforzamento dell’intero sistema e della catena di comando in caso di calamita’, introduzione della ‘mobilitazione generale’ per intervenire prima dell’emergenza, misure urgenti a sostegno dei cittadini che hanno perso tutto, allungamento della durata dello stato d’emergenza: il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva, su proposta del premier Paolo Gentiloni, il decreto di attuazione della ...

Terremoto - la Protezione Civile : consegnate 2149 casette Sae : consegnate, ad oggi, 2149 casette Sae (Soluzioni abitative di emergenza) nei territori colpiti dal Terremoto. Lo comunica il dipartimento di Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri. Completati i lavori in 118 aree, di cui 687 unita’ nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 510 Sae in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 824 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, ...

Protezione Civile - Borrelli : “Soddisfazione per il nuovo testo unico” : È con grande soddisfazione che il Dipartimento della Protezione Civile accoglie l’approvazione definitiva nel Consiglio dei Ministri odierno del nuovo ‘Codice della Protezione Civile’, che finalmente offre a tutti gli operatori del settore un quadro organico e coerente della normativa di Protezione Civile italiana. Il decreto legislativo, infatti, raccoglie, coordina e semplifica disposizioni che erano prima sparse in molti ...

Protezione Civile russa preparata in caso di escalation e conflitto tra USA e Nord Corea - : "Nel caso di grave escalation, le unità di crisi sono state addestrate in Estremo Oriente e Siberia", ha detto Puchkov. In precedenza dal ministero degli Esteri russo avevano messo in guardia dalla ...

Neve e forti venti - nuova allerta meteo della Protezione Civile : Ancora forte maltempo sull'Italia per tutta la giornata di giovedì. Un vortice freddo attraversa l’Italia portando piogge e temporali sparsi, con quota Neve in rapido calo. Il passaggio della perturbazione è...

Nuovo pesante avviso di allerta meteo della Protezione Civile : forte perturbazione al Sud - gelo e neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica entrata stabilmente oggi sul Mediterraneo centrale continuerà a determinare forte maltempo su gran parte del nostro Paese, con un abbassamento delle temperature nella giornata di domani e la persistenza di una ventilazione sostenuta. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Protezione Civile : rischio neve e vento su Alpi e Prealpi lombarde : Milano, 27 dic. (askanews) Sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato la moderata criticità (codice arancione) per ...

A Reggio Calabria si inaugura la sede della Protezione civile : Roma, 27 dic. (askanews) In occasione del 109esimo anniversario del Terremoto di Reggio-Messina del 1908, sarà inaugurata domani, 28 dicembre, alle ore 12, la nuova sede di Reggio Calabria della ...

Allerta meteo della Protezione Civile : in arrivo neve e piogge : Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica sta interessando in queste ore gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa...

Neve - vento e pioggia (l'allerta della Protezione civile) : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Forte maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della Protezione Civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta Protezione Civile : in arrivo neve e vento forte : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Protezione Civile Campania : allerta meteo dalla mezzanotte : Roma, 26 dic. (askanews) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo, valevole a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di ...