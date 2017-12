La Juventus non lascia scappare il Napoli | Verona battuto 3-1

Serie A Udinese - Oddo fa cinquina : "Non è facile neanche per la Juventus" : Così Massimo Oddo : 'Le vittorie creano tante aspettative, ti aspettano al varco, bisogna alzare l'attenzione e si alza anche quella degli avversari - spiega l'allenatore a Sky Sport - Oggi abbiamo ...

PROBABILI FORMAZIONI / Verona Juventus : quote e ultime novità live. Chi non ci sarà (Serie A 19^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Verona Juventus: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la 19^ giornata di Serie A. L'ex Kean titolare in attacco?.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:52:00 GMT)

Juventus - Buffon : “Kane come Inzaghi e Batistuta ma non lo temo” : Juventus, Buffon: “Kane come Inzaghi e Batistuta ma non lo temo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Buffon – Gigi Buffon in un’intervista al Mirror ha parlato di Harry Kane, l’attaccante del Tottenham, squadra che affronterà la Juventus per gli ottavi di Champions League. ELOGIO DI KANE “Kane è uno dei migliori attaccanti ...

Juventus - Buffon ‘avvisa’ Kane : il portiere bianconero non ha paura dell’attaccante del Tottenham : “Kane e’ uno dei migliori attaccanti d’Europa, su questo non ci sono dubbi”. La sentenza arriva da uno che di bomber se ne intende visto che il suo mestiere e’ fermarli. Gianluigi Buffon, in un’intervista al “Mirror”, parla del centravanti del Tottenham che si ritrovera’ di fronte negli ottavi di finale di Champions League. “Come giocatore puoi sempre lavorare su certe caratteristiche ...

Juventus - Allegri : "Pjanic e Cuadrado non ci saranno. A Verona non si vince dal 2001" : Massimiliano Allegri presenta il posticipo contro l'Hellas Verona, e parte cauto: "A Verona non si vince dal 2001: bisogna fare molta attenzione. C'è da tenere il ritmo del Napoli e restargli in scia".

Juventus - Allegri abbraccia Matuidi e non può farne a meno : Quando si immaginano i migliori centrocampisti del mondo, sono pochi quelli che fanno il suo nome. Invece, stando ai numeri, Matuidi resta uno degli elementi più costanti degli ultimi anni. Anche ...

Serie A Napoli - Hamsik : "Non c'è solo la Juventus per lo scudetto" : Il capitano degli azzurri ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore - ha dichiarato - sono davvero felice che questo record sia arrivato a ...

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...

Calcio - Capello attacca Bonucci : “Non sa difendere. Nella Juventus veniva esaltato dalla difesa a tre” : Quando si tratta di tracciare una precisa linea di demarcazione, Fabio Capello non si tira mai indietro e neanche in quest’occasione ha fatto eccezione. L’ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, infatti, dopo aver definito “mezze tacche” i giocatori attualmente militanti nel Milan, ha puntato il dito contro Leonardo Bonucci, il leader designato della difesa rossonera che tanta fatica sta facendo Nella nuova squadra, dopo il ...

Calciomercato : è iniziato il countdown. I possibili colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e non solo : ... biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video) Juventus, Dybala nel mirino del Manchester United Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12 ...

WOJCIECH SZCZESNY / Il portiere della Juventus ammette : ha sbagliato Schick - non ho salvato io il risultato : WOJCIECH SZCZESNY, il portiere della Juventus salva il risultato contro la Roma con una grande parata su Patrik Schick: i tifosi lo idolatrano, lui resta con i piedi sulla terra.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 16:57:00 GMT)

'N'Zonzi - dopo la Juventus anche l'Everton non lo vuole più' : ROMA - Fino all'ultimo calciomercato era stato inseguito a più riprese, e anche con una certa frenesia, dalla Juventus . dopo essere rimasto a Siviglia, Steven N'Zonzi , centrocampista francese di ...

Juventus - Allegri : “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” : Juventus, Allegri: “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Allegri – “Come al cenone di Natale, siamo andati un po’ in difficoltà alla fine”. Massimiliano Allegri utilizza questa metafora, su Twitter, per analizzare la vittoria di misura sulla Roma. Come al cenone di ...

La Juventus non molla il Napoli : l'ex Benatia piega 1-0 la Roma : La Juventus di Massimiliano Allegri risponde al Napoli di Maurizio Sarri, batte per 1-0 una diretta concorrente al titolo come la Roma di Eusebio Di Francesco e si posiziona a quota 44 punti, a meno uno dagli azzuri. Mattatore dell'incontro è stato uno dei tanti ex della partita, il difensore marocchino Medhi Benatia che al 19' ha risolto la partita con una doppia conclusione in mischia su calcio d'angolo battuto da Pjanic. La ...