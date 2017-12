La Corte suprema respinge il ricorso di Navalny | non potrà candidarsi in Russia

Russia 2018 - Navalny non può candidarsi : Corte suprema boccia ricorso - : Respinto l'appello dell'oppositore di Putin contro la decisione della Commissione elettorale. Il leader dell'opposizione resta fuori dalle elezioni presidenziali del 18 marzo. Il 41enne ha annunciato ...

Russia - Corte suprema boccia il ricorso di Navalny : “Non può candidarsi alle elezioni presidenziali” : La Corte suprema russa ha respinto il ricorso presentato da Aleksei Navalny contro la decisione della commissione elettorale di non accettare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo marzo contro Vladimir Putin. E’ quindi confermato che il leader dell’opposizione non potrà presentarsi agli elettori. Per la Corte la decisione della Commissione elettorale, che ha bloccato la candidatura di Navalny citando la sua condanna ...

"Niet". La Corte suprema russa boccia il ricorso di Navalny - non potrà sfidare Putin : La Corte Suprema russa ha respinto l'appello del leader dell'opposizione Alexei Navalny contro la decisione della commissione elettorale centrale che gli vieta di prendere parte alle elezioni presidenziali del 18 marzo a causa di una precedente condanna, secondo Navalny inventata.Nei giorni scorsi l'oppositore russo ha invitato a manifestare il 28 gennaio in tutta la Russia per contestare il sistema elettorale che lo ha escluso e per esortare i ...

La Corte suprema spagnola ha ritirato il mandato di arresto europeo per Carles Puigdemont : La Corte Suprema spagnola ha ritirato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont e per altri quattro ex ministri del suo governo, dicendo che i cinque politici – che si trovano da alcune settimane in Belgio The post La Corte Suprema spagnola ha ritirato il mandato di arresto europeo per Carles Puigdemont appeared first on Il Post.

La Corte suprema ha deciso che il “travel ban” può tornare in vigore : Il provvedimento era stato voluto da Trump per bloccare gli ingressi negli Stati Uniti da molti paesi a maggioranza musulmana The post La Corte Suprema ha deciso che il “travel ban” può tornare in vigore appeared first on Il Post.