La burocrazia è il terremoto dell' Italia

Terremoto - De Micheli : “In arrivo norme per ridurre la burocrazia” : Sul fronte della ricostruzione post-sisma in Centro Italia “il lavoro al servizio delle popolazioni terremotate non conosce pause e all’inizio della prossima settimana depositero’ in Senato nuove norme per ridurre ulteriormente la burocrazia”. E’ quanto scrive, in una nota, il commissario straordinario, Paola De Micheli intervenuta a Montegallo, nell’Ascolano, per l’inaugurazione della ‘Cittadella ...

TERREMOTO/ Così la burocrazia e il "partito degli onesti" lasciano la gente al freddo : Per quanto fosse criticabile, Bertolaso aveva risolto il problema dei terremotati dell'Abruzzo in breve tempo. Nelle Marche invece è ancora tutto o quasi da fare. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Tue, 31 Oct 2017 06:05:00 GMT)

Terremoto - Boldrini : burocrazia rallenta ma evita infiltrazioni : Roma, 30 ott. (askanews) 'Spesso la burocrazia rallenta l'iter ma sono tempi necessari anche per evitare infiltrazioni di chi si vuole arricchire con la ricostruzione del Terremoto'. Lo scrive la ...

Terremoto Centro Italia - un anno dopo : Norcia in piazza per ricordare. Il vescovo : “Spaventano burocrazia e lentezza” : “Mi spaventano la burocrazia e la lentezza. In momenti come questi c’è bisogno di legalità e trasparenza, ma anche di essere veloci, per dare risposta alle esigenze delle persone, che sono la priorità”. 7,41 del mattino, 30 ottobre. A parlare è il vescovo di Norcia Renato Boccardo. Gli abitanti del paese si sono radunati in piazza San Benedetto, le campane hanno suonato puntuali. I monaci benedettini intonano il Veni ...

Terremoto - un anno di ritardi. I sindaci : troppa burocrazia. Ma Cantone : firmate gli atti : dal nostro inviato ARQUATA DEL TRONTO La voce arriva dal fondo della chiesa, forte e chiara: «A un anno dal nostro Terremoto siamo ancora molto indietro». Imponente nella sua veste...