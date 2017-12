Juve | per Chiellini-Barzagli pronti i rinnovi Pinsoglio ' scade'

Verona : Caceres - Romulo - Kean - gli ex bianconeri per fermare la Juve : Proveranno a tormentare la Juventus come, nel celebre racconto natalizio di Charles Dickens fecero i tre fantasmi con l'avaro Ebenezer Scrooge. L'intreccio viaggia attorno a loro, gli ex bianconeri ...

È Sarri il padrone dell'inverno. La Juve per ora deve inseguire : Il coro in casa del Napoli è unanime: «Conta solo essere primi a maggio». Ma prendersi il titolo d'inverno, effimero eppure suggestivo, ha già garantito sette volte su dieci nella storia della serie A il triangolino tricolore sulle maglie. Sotto il Vesuvio non si fanno nemmeno più gli scongiuri, forti di una truppa che a suon di record continua a macinare punti: 99 punti in 39 partite nell'anno solare 2017, con 96 ...

Inter - arriva la clamorosa offerta a De Vrij per strapparlo a Juve e Barcellona Video : L'#Inter è una delle squadre che ci si attende essere tra le più attive nella prossima sessione di calciomercato. Le tre sconfitte consecutive, contro l'Udinese e il Sassuolo in campionato, e contro il Milan in Coppa Italia hanno messo in evidenza [Video] alcuni limiti ancora presenti all'Interno della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Uno dei reparti che necessita di rinforzi è sicuramente quello arretrato visto che ci sono i ...

Crotone-Napoli - proteste calabresi per due rigori non fischiati : commenti anche dei tifosi della Juve : rigori Crotone – Il Napoli si è laureato campione d’inverno, successo per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Crotone, decide una perla di Hamsik. Partita non entusiasmante per gli azzurri che però hanno conquistato tre punti preziosi, partita coraggiosa dei calabresi, la classifica fa paura ma la squadra può raggiungere la salvezza. Episodio dubbio nel finale, contatto tra Maggio e Ceccherini in area di ...

Cagliari : per la difesa si pensa fortemente ad un ex Juve : Il Cagliari ha necessità di intervenire sul mercato, per cercare alcuni innesti validi in grado di rinforzare la squadra, che dovrà sudare le proverbiali sette camicie per ottenere la salvezza. I settori sui quali intervenire dovrebbero essere tutti e tre, difesa, centrocampo e attacco. I problemi infatti nelle ultime settimane si sono manifestati, talvolta anche in maniera evidente, in tutti i reparti che hanno messo in evidenza difficoltà non ...

Cristiano Ronaldo conferma : "Potevo andare alla Juve. Ecco perché non è successo" : Torino, 29 dicembre 2017 - Cristiano Ronaldo e la Juventus , destini incrociati e sempre da avversari, ma che un tempo sarebbero potuti combaciare. Sì, perché non è una novità che l'asso portoghese, ...

Verona - Pecchia : “Contro la Juventus con coraggio e personalità” : Verona, Pecchia: “Contro la Juventus con coraggio e personalità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Pecchia – Come si gioca contro la Juve? “Dobbiamo pensare a noi stessi. Ognuno di noi deve dare il massimo delle proprie potenzialità e dobbiamo scendere in campo con coraggio e personalità. Dobbiamo giocare con il cuore senza fare ...

Juventus - ecco i convocati per Verona : c'è Pjaca : TORINO - Sono 21 i convocati della Juventus per l'ultimo match dell'anno, domani alle 20.45 con il Verona al Bentegodi. Come previsto, non ci sarà Pjanic che ieri ha accusato un affaticamento ...

Convocati Juventus - 4 assenze pesanti per Allegri : i dettagli : Convocati Juventus – Sono 21 i Convocati da Massimiliano Allegri per l’ultima partita del 2017 che vedrà la Juventus impegnata a Verona sabato sera, alle 20.45. Questo l’elenco degli uomini a disposizione, diramato dal tecnico al termine dell’allenamento sostenuto questo pomeriggio a Vinovo: 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 8 Marchisio 9 Higuaín 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 14 Matuidi 15 Barzagli 16 ...

Juve - occhi in casa Atalanta : la risposta di Gasperini : Il tecnico nerazzurro, a La Gazzetta dello Sport , ha detto la sua sulla finestra di trasferimenti invernale: 'Odio il mercato aperto e temo il prossimo, ma di solito in gennaio si fanno meno danni'.

Sciopero RAI contro Mediaset : cosa accadrà in tv per la partita Juve-Torino. 'Mai successo prima' : 'Non era mai successo nella storia del servizio pubblico', RaiSport ha deciso di protestare contro Mediaset e durante la partita Juventus-Torino ci sarà un duro Sciopero... Ecco la contestazione messa ...

Coppa Italia Juventus-Torino - Doveri arbitra il derby. Giacomelli per il Napoli : TORINO - L'Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le ultime due gare dei quarti di finale di Coppa Italia , in programma il 2 e 3 gennaio in notturna. A ...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...