Juve | Benatia | ' Troppa sufficienza'

Juventus - Benatia : “Quattro squadre per lo scudetto - ma saremo davanti” : Juventus, Benatia: “Quattro squadre per lo scudetto, ma saremo davanti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benatia – “saremo in tre, quattro squadre a giocarci lo scudetto, ma sono convinto che a marzo o aprile, quando arriveranno le partite che contano, la Juve sarà davanti”. Lo dice il difensore bianconero Medhi Benatia parlando ...

Juventus-Roma - tifosi giallorossi furiosi sui social : insulti al difensore Benatia : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Juventus e Roma, una partita ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri che ha vinto con il minimo scarto l’importante scontro per lo scudetto, niente da fare per Di Francesco che ha accarezzato il gol con la clamorosa occasione nel finale sui piedi di Schick. Il marcatore è stato il difensore Benatia che sta tornando ai livelli di Roma e sta diventando sempre più ...

Calciomercato Juventus - offerta shock dell’Arsenal per Benatia : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo contro la Roma, vittoria che ha permesso alla squadra di Allegri di tenere il passo del Napoli. Il protagonista è stato Benatia, autore del gol del successo ma in generale di una prova incoraggiante. Il calciatore ha attirato le attenzioni anche di altri club, secondo quanto riporta Sky offerta shock dell’Arsenal di circa 40 milioni di euro. Come risponderà ...

Juventus-Roma - l'ex arbitro Cesari sul gol di Benatia : 'Andava annullato' : Le polemiche dopo Juventus-Roma infiammano i social dopo le dichiarazioni del moviolista di Mediaset Premium , Graziano Cesari . Secondo l'analisi dell'ex arbitro, la rete di Benatia che è valsa la ...

Benatia - colpo dell'ex. Resta solo la Juve sulla scia del Napoli : nostro inviato a TorinoLa Juventus fa valere la legge degli ex e stende la Roma in una sfida dal sapore scudetto anche perché di fronte ci sono le due squadre che giocheranno gli ottavi di Champions. Ma è la Signora a Restare in scia al Napoli, che pure dalla grande Europa è uscito rovinosamente. La vittoria bianconera è firmata da tre che hanno vestito il giallorosso. Benatia segna il gol partita; Szczesny lo protegge con tre parate ...

VIDEO/ Juventus Roma (1-0) : le parole di Benatia. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : VIDEO Juventus Roma (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A all'Allianz Stadium(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:24:00 GMT)

Polemiche Juve-Roma : “il gol di Benatia era da annullare!” Le motivazioni però non convincono : Dopo la vittoria di ieri sera della Juventus contro la Roma, sono state sollevate alcune Polemiche in merito alla decisione di assegnare il gol bianconero. A detta di alcuni ‘moviolisti’ illustri infatti, la rete di Benatia andava annullata. Il motivo però è alquanto inconsistente. L’ex arbitro Cesari a Premium sport, ha parlato infatti di un blocco effettuato dallo stesso Benatia su Fazio sul primo stacco di testa di Chiellini ...