Almeno sei persone sono state uccise e diverse altre ferite da agenti dellache hanno aperto il fuoco per disperdere una manifestazione di protesta a Doraud,in Lorestan, nell'centrale. Lo riferiscono diversi siti d'informazione tra cui Amadnews, un canale Telegram che ha trasmesso in questi giorni notizie sulle proteste in corso in tutto l'. Siti web d'opposizione pubblicano online filmati in cui si vedono migliaia di persone che partecipano a manifestazioni di protesta notturne.(Di sabato 30 dicembre 2017)