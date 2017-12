Iran - spari contro i manifestanti : almeno sei morti - diversi feriti : Il mondo sta guardando'. E ha citato le 'proteste pacifiche di cittadini Iran iani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Iran - spari contro i manifestanti : 3 morti Trump : «Attenti - il mondo vi guarda» : Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Iran: «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»