Proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara su folla : sei morti | Trump : rispetto dei diritti : Dopo due giorni di decise Proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, nella provincia di Loerstan almeno sei persone sono state uccise e diverse altre ferite quando la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Iran - proteste nelle piazze : slogan contro carovita e Rohani - si riaffaccia anche Ahmadinejad : ... che guardano alla Guida suprema, ora Rohani si trova nel mirino anche dei riformisti radicali, delusi per gli scarsi risultati ottenuti sul piano interno: dall'economia ai nodi mai risolti delle ...

Iran - proteste contro il governo. Spari sulla folla : Almeno sei morti : Alta tensione in Iran. La polizia ha sparato per disperdere una manifestazione a Doraud, nella provincia di Loerstan. Nella sparatoria sarebbero morte Almeno sei persone. Le manifestazioni si susseguono da parecchi giorni in tutto il Paese. Al centro delle proteste il caro vita e l'impennata della disoccupazione giovanile arrivata al 40 per cento. L'Iran, nonostante gli investimenti dall'estero basa la propria economia sul ...

Iran - governo contro le proteste : 50 arresti Trump : «Attenti - il mondo vi guarda» : Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Iran: «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»

Proteste in Iran contro carovita e corruzione. Washington : “Attenti - il mondo vi guarda” : Le manifestazioni contro l’aumento dei prezzi e la corruzione si sono allargate a quasi tutte le principali città dell’Iran e ieri ci sono stati anche i primi arresti fra i dimostranti, accusati di aver gridato «slogan offensivi». La Casa Bianca è intervenuta e ha avvertito le autorità di Teheran: «Attenti, il mondo vi sta guardando, gli Iraniani n...

Proteste in Iran - Usa contro gli ayatollah : Sono proseguite anche nella serata di ieri le numerose manifestazioni di protesta che da un paio di giorni si stanno svolgendo in Iran. Alcuni attivisti e osservatori sostengono che si tratti della più grande manifestazione di protesta dai tempi del movimento verde del 2009.La causa delle Proteste sembra essere la crisi economica e la disoccupazione giovanile nel paese che, secondo i dati del New York Times, si attesterebbe intorno al 40%. ...

Si muove l'Iran. Dopo le proteste di piazza contro il carovita oggi sfilano i pro-regime : Il mondo sta guardando! #iranprotests". Da parte sua la portavoce del dipartimento di Stato americano, Heather Nauert, ha invitato "tutte le nazioni a sostenere pubblicamente il popolo iraniano e le ...