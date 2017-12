: RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… - nonegoziabili : RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… - thewaterflea : RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… - Anna93710896 : RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… - robydigi : RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… - villacalendasco : RT @agambella: Da tenere in osservazione anche l'Iran per quanto accaduto oggi: manifestazioni di protesta anti-governative in vari luoghi.… -

I conservatoriiani manifestanoper commemorare la vittoria delsulle proteste del 2009 contro la rielezione del presidente Ahmadinejad. Laavviene in un clima teso, dopo gli arresti per le proteste di giovedì e venerdì in diverse città del Paese contro il carovita, la situazione politica e il presidente Rohani. "Il governoiano dovrebbe rispettare i diritti del suo popolo, incluso quello di espressione. Il mondo sta guardando", commenta la Casa Bianca.(Di sabato 30 dicembre 2017)