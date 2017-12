Iran | governo contro le proteste | 50 arresti Trump | «Attenti | il mondo vi guarda»

: || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Si accende la piazza in Iran fra oppositori e sostenitori del governo Slogan… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Si accende la piazza in Iran fra oppositori e sostenitori del governo Slogan… - 000120o : RT @agambella: #Iran Peggiora la situazione nelle strade di diverse città, Teheran compresa, per quanto non pare sfuggita di mano al govern… - FRANCESC0PAGANO : RT @GeopoliticalCen: Arak (Iran) sede decentrata del governo occupata dai manifestanti -

Leggi la notizia su corriere

(Di sabato 30 dicembre 2017) Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all': «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»