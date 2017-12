Inter | Spalletti | Mercato? No comment Bene finora | siamo dentro gli obiettivi

Inter - Spalletti vede rosa : 'Siamo ancora dentro gli obiettivi' : MILANO - ' Dobbiamo affrontare le partite come abbiamo fatto oggi, rischiando ma con grande convinzione e con la giusta mentalità. L'Inter fino a questo momento ha fatto tanti punti e ha fatto un bel ...

Inter - Spalletti : 'Firmerei per fare altri 41 punti nel girone di ritorno - siamo una squadra di valore' : Si chiude con un pareggio il 2017 dell'Inter, che non riesce a ritornare alla vittoria in quest'ultima partita del girone d'andata. Pareggio senza reti contro la Lazio e nerazzurri che chiudono al ...

Inter - Spalletti replica ad Inzaghi : l’analisi del tecnico nerazzurro : “Se basta questo pari per dire che l’Inter ha superato il momento negativo? Non avremo la soluzione neanche quando l’avremo raggiunta: bisogna arrivare a una quota di punti importante, bisogna affrontare le partite come oggi, andando a rischiare di metterla in discussione ma con una forza, una convinzione e una mentalita’ che sono giuste. La mia squadra ha fatto tanti punti, sta facendo un buon campionato”. ...

L'Inter di Spalletti non sa più vincere : 0-0 con la Lazio - a -7 dal Napoli : L' Inter non sa più vincere. Nonostante la spinta dei 60mila di San Siro, la squadra di Spalletti non va oltre lo 0-0 contro la Lazio e chiude il girone di andata a -7 dal Napoli capolista e comunque ...

Inter-Lazio 0-0, Spalletti: "Serviranno tanti punti". Inzaghi: "Meritiamo di più"
Inter-Lazio 0-0, Spalletti- L'Inter, allo stadio San Siro, ha pareggiato con la Lazio. Al termine del match, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Noi non avremo la soluzione anche ...

Inter-Lazio 0-0 : Spalletti e Inzaghi non si fanno male nella sfida Champions : La squadra di Simone Inzaghi sfodera una serie di ripartenze micidiali, ma manca sempre la stoccata decisiva

Inter-Lazio 0-0 - Spalletti stavolta prende un punto. Senza gol lo spareggio Champions : Il 2017 di Inter e Lazio si chiude con uno 0-0, che per la squadra di Spalletti ha almeno il merito di fermare la caduta (tre sconfitte consecutive) e di mantenere immutate le distanze in ottica ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : Spalletti - vittoria ancora rimandata : MILANO - L'Inter non riesce più a vincere. Altro pari dopo il bis consecutivo di ko, stavolta è uno 0-0 casalingo contro la Lazio di Inzaghi. Per Spalletti due soli punti nelle ultime quattro partite ...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spareggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso...

Calciomercato Inter - Spalletti spaventa : “se siamo la squadra delle ultime partite…” : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara per l’importante match contro la Lazio. Tiene banco anche il mercato, ecco le indicazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Non sono assolutamente preoccupato, perché i miei calciatori hanno creato questa ...

Inter - Spalletti : 'Mercato in difesa? A gennaio ne parliamo. Non sono preoccupato' : Quelli più dispiaciuti di tutti nel mondo Interista sono i calciatori, sono loro che sono amareggiati per non aver dato seguito ai bei risultati dell'inizio. Non cambia nulla, se io devo andare a ...

Inter-Lazio in tv - dove vedere la diretta : Spalletti vuole rialzare la testa ma c'è Inzaghi contro : Allenatore : Inzaghi Inter-Lazio in diretta tv e streaming: telecronisti In diretta su Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD), telecronaca ...

Stankovic : 'Inter - credi allo scudetto. Spalletti non dipende da Icardi' : Non conosco la politica della Lazio, non so cosa vorranno fare e quale sia la sua valutazione. Ma io faccio un discorso soltanto tecnico: è cresciuto del 300%, è uno dei cinque migliori ...