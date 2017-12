Inter - Spalletti sorprende la Lazio con un cambio di modulo e giocatori Video : Sono passati due giorni dalla sconfitta dell'#Inter in Coppa Italia contro il Milan ai tempi supplementari, ma non c'è il tempo di pensare alla crisi [Video] perché arriva subito la #Lazio di Simone Inzaghi. Domani infatti, alle 18,00, l'Inter di Luciano #Spalletti, ospita la Lazio di Simone Inzaghi. Una gara molto importante per i due tecnici per chiudere al meglio il girone di andata del campionato e dare un chiaro segnale alla Champions ...

Inter - Spalletti attacca : 'Chi non regge la pressione è meglio che vada via' : Come può fare l’Inter ad uscire dalla serie di sconfitte che sta inanellando? Per Luciano Spalletti bisogna ripartire da quello che si è fatto prima di questo dicembre, dalle cose eccezionali viste ad inizio campionato. Ricominciare dalla consapevolezza di essere una squadra forte che ha già in sé le soluzioni per reagire ad un momento negativo. Si capisce che il tecnico di Certaldo in questi giorni ha fatto soprattutto lo psicologo, parlando ...

Inter. Spalletti all’esame Lazio : rischio esonero : Qualcosa si è inceppato in casa Inter. Walter Sabatini, Piero Ausilio e Giovanni Gardini si sono recati ad Appiano Gentile per analizzare la sconfitta nel derby con il Milan. Si tratta del terzo stop consecutivo in meno di 2 settimane.…Continua a leggere →

Inter - Spalletti : "Ecco gli spaventatori professionisti - facciamo vedere che uomini siamo" : Milano, 29 dicembre 2017 - Reduce da 3 sconfitte consecutive un solo gol segnato nelle ultime 5 partite, l' Inter di Spalletti è chiamata a risollevarsi domani contro la Lazio in campionato. Scontro ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l'11

CALCIOMERCATO Inter/ News - Spalletti : a gennaio cessioni solo se lo vorremmo noi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Siamo forti - non potremo mai essere in difficoltà' : MILANO - ' Sarà una partita aperta, loro sono una formazione forte. Sarà una sfida tra bomber, tra Icardi e Immobile . Saranno loro a contendersi il titolo di capocannoniere a fine campionato '. È la ...

Inter - Spalletti : "Dopo le sconfitte sono più Interista. Crisi? Sorpreso anche io" : Joao Mario? "Joao ha una correttezza esagerata nel mondo di frequentare lo spogliatoio e di allenarsi. A me non ha detto nulla di particolare o strano. Mi dispiace che gli siano capitati palloni da ...

Spalletti - dopo ko sempre più amore Inter : APPIANO GENTILE (COMO), 29 DIC - ''Sarà una partita aperta, loro sono una formazione forte. Sarà una sfida tra bomber, tra Icardi e Immobile. Saranno loro a contendersi il titolo di capocannoniere a ...

Spalletti analizza il momento difficile dell’Inter : tra giocatori sottotono e riserve non all’altezza : L’Inter è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. La partita di domani contro la Lazio sarà importante per i nerazzurri per cercare di riscattarsi. Alla vigilia del match, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza per analizzare il momento di difficoltà della sua squadra: “Nel calcio ci sono momenti che vanno storti e che devi lasciar scorrere. Per reagire occorre energia e osservando i dati che mi forniscono ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Dobbiamo fare i conti con gli spaventatori” : Inter-Lazio, Spalletti: “Dobbiamo fare i conti con gli spaventatori” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio, Spalletti – Ultima partita dell’anno per l’Inter di Luciano Spalletti. Momento non facilissimo per la squadra nerazzurra, costretta a fare i conti con tre sconfitte consecutive. Una decisiva contro il Milan, costata ...

Inter - dopo il derby arriva il duro messaggio di Spalletti ai giocatori Video : L'#Inter sta attraversando il peggior momento della stagione e ieri è arrivata la terza sconfitta consecutiva, questa volta ai danni del #Milan nel derby valevole per i quarti di finale di coppa Italia, dopo quelle subite in campionato ai danni di Udinese, in casa, e Sassuolo al Mapei Stadium. Un periodo duro certificato dalle difficolta' che sta riscontrando la squadra nerazzurra in fase offensiva, che ha messo a segno una sola rete nelle ...

Spalle al campo - occhi fissi a terra : quando l'Inter crolla - Spalletti dove va? : Affermazioni negate, negazioni affermate, avversative e relative sospese, certezze dubitative, ferrei dubbi si susseguono in labirinti sibillini, che francamente nel mondo degli umani hanno pochi ...