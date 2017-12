Inter | Ranocchia ' Importante non aver subito gol | non siamo in forma'

Inter-Lazio - probabili formazioni e ultimissime : conferma per Ranocchia e Nagatomo : Inter-Lazio, probabili formazioni e ultimissime: conferma per Ranocchia e Nagatomo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio, probabili formazioni E ultimissime – Il big-match dell’ultima giornata del 2017 della Serie A è senza dubbio Inter-Lazio. Le due squadre lottano per un piazzamento Champions, con la classifica che attualmente recita ...

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Ranocchia fa rimpiangere Miranda (Coppa Italia) : Pagelle Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:33:00 GMT)

AUTOGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR/ Video - Milan-Inter fischiato fuorigioco a Ranocchia : AUTOGOL di DONNARUMMA ANNULLATO dal Var, polemiche in Milan-Inter con i nerazzurri fermati dalla tecnologia per un fuorigioco di Andrea Ranocchia abbastanza evidente.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:56:00 GMT)

Milan-Inter - Coppa Italia 2018 : le formazioni ufficiali. Out Donnarumma - in porta Storari. Torna Ranocchia dal 1' : Questa sera alle ore 20.45 lo stadio San Siro sarà teatro del derby tra Milan e Inter, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Una partita secca nella quale le due compagini di Rino Gattuso e Luciano Spalletti andranno a caccia di riscatto reduci da due ko consecutivi in campionato, pur vivendo momenti assai diversi. “Per noi sarà come la finale del Mondiale, questa partita contro l’Inter può davvero cambiare la nostra stagione a ...

Inter - Ranocchia sarà papà : 'Un girino in arrivo' : C'è un "girino" in arrivo in casa Inter. Non sapendo ancora se sarà fiocco azzurro o fiocco rosa, Andrea Ranocchia può senza dubbio appendere un fiocco nerazzurro sulla porta di casa, così da non ...

Ranocchia preso di mira : ecco cosa non è piaciuto ai tifosi dell’Inter : L’Inter è riuscita a raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia ma con il Pordenone non è stata certo una passeggiata. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla squadra di Colucci solo ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e di quelli supplementari. Una vera impresa per i Ramarri che militano nel Girone B di Serie C. I tifosi dell’Inter, nonostante il passaggio del turno, hanno considerato il match come una mezza ...

Inter : Ranocchia - ora escono i nemici : (ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Quando si è in cima si dà fastidio e ci sta che vengono fuori più nemici rispetto a quando si è in una posizione più bassa. Ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità. ...

Ranocchia sente il 'rumore dei nemici' : 'L'Inter in cima dà fastidio' : ...Spalletti ha detto sono molti quelli che non aspettano altro che la prima sconfitta dell' Inter ? Quando si è in cima si dà fastidio - ha detto il 29enne centrale umbro ai microfoni di 'Premium Sport'...

Inter - Ranocchia : "Certe gare diventano pericolose. Adesso testa all'Udinese" : Qualificazione ai quarti di finale ottenuta... ma che fatica: "Quando certe partite non si sbloccano poi diventano molto complicate e pericolose". Questo il commento di Andrea Ranocchia ai microfoni ...

Video/ Inter Pordenone (5-4 dcr) : highlights e gol della partita. Parla Ranocchia (Coppa Italia - ottavi) : Video Inter Pordenone (risultato finale 5-4 dcr): gli highlights e i gol della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia. Ai nerazzurri servono i rigori per superare i ramarri(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 12:19:00 GMT)

Serie A Inter - Ranocchia : "Testa al derby d'Italia" : MILANO - "Con la testa verso il derby d'Italia" . Il difensore dell' Inter Andrea Ranocchia , reduce da un'ottima prestazione contro il Chievo, è concentrato sulla sfida contro la Juventus di sabato ...

