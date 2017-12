Inter-Lazio 0-0 | Spalletti | “Serviranno tanti punti” Inzaghi | “Meritiamo di più”

Serie A Inter-Lazio 0-0 - il tabellino : MILANO - Finisce 0-0 la sfida di San Siro tra Inter e Lazio, valida per la 19a giornata di campionato. I nerazzurri, dopo due sconfitte di fila, salgono a quota 41 punti. La squadra di Inzaghi va a 37.

L'Inter di Spalletti non sa più vincere : 0-0 con la Lazio - a -7 dal Napoli : L' Inter non sa più vincere. Nonostante la spinta dei 60mila di San Siro, la squadra di Spalletti non va oltre lo 0-0 contro la Lazio e chiude il girone di andata a -7 dal Napoli capolista e comunque ...

Video Gol Inter-Lazio 0-0 : Highlightes e Tabellino Serie A 19^ Giornata - 30-12-2017 : Risultato finale Inter-Lazio 0-0, Cronaca e Highlightes, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. La sfida Champions tra Inter e Lazio ha dimostrato quanto la lotta per le parti alte della classifica sia equilibratissima: il risultato infatti è stato di 0-0. Un pareggio che ha dei risvolti sia negativi sia positivi: nessuna delle due ha effettivamente approfittato dello stop della Roma del pomeriggio, d’altro canto entrambe hanno dato ...

Inter-Lazio 0-0 - il tabellino : oltre 60mila spettatori : Inter-Lazio 0-0 INTER (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo (81' Dalbert), Skriniar, Ranocchia, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva (72' Joao Mario), Borja Valero (84' Brozovic), Perisic; Icardi. A ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : nerazzurri lontani dalla vetta : E' terminato 0-0 il primo posticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. La squadra di Spalletti ,dopo tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, non va oltre il pareggio ...

Niente gol tra Inter e Lazio : L'Inter Interrompe la striscia di tre ko di fila, Coppa Italia compresa, ma non il digiuno da gol e vittorie contro una Lazio che nella ripresa, dopo l'ingresso di Felipe Anderson, e' andata vicina al ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Lazio non punisce - l’Inter resiste. 0-0 a San Siro : È terminata con il classico pareggio che non serve a nessuna delle due squadre la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Uno 0-0 arrivato al termine di 90′ che hanno visto le due squadre battagliare ma non concretizzare le occasioni costruite. Sono in particolare i biancocelesti a recriminare di più: se il pari può in qualche modo stare bene ai nerazzurri, visto il recente periodo negativo, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a ...

Inter-Lazio 0-0 : Spalletti e Inzaghi non si fanno male nella sfida Champions : La squadra di Simone Inzaghi sfodera una serie di ripartenze micidiali, ma manca sempre la stoccata decisiva

LIVE Inter-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Errore clamoroso di Felipe Anderson : Lazio pericolosa! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio , big match della 19giornata della Serie A 2017-2018. È una sfida d'alta quota, col sapore di Champions League. Sono momenti differenti ...

Inter-Lazio 0-0 - Spalletti stavolta prende un punto. Senza gol lo spareggio Champions : Il 2017 di Inter e Lazio si chiude con uno 0-0, che per la squadra di Spalletti ha almeno il merito di fermare la caduta (tre sconfitte consecutive) e di mantenere immutate le distanze in ottica ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : Spalletti - vittoria ancora rimandata : MILANO - L'Inter non riesce più a vincere. Altro pari dopo il bis consecutivo di ko, stavolta è uno 0-0 casalingo contro la Lazio di Inzaghi. Per Spalletti due soli punti nelle ultime quattro partite ...

Inter-Lazio - VAR : mano di Skriniar su cross di Immobile - non è rigore : MILANO Ancora VAR. L'arbitro Rocchi di Firenze con l'ausilio dell'addetto al VAR Damato, ha deciso di togliere un calcio di rigore alla Lazio dopo che in un primo momento lo aveva assegnato. Su cross ...