Inter da… piangere e Spalletti controcorrente | che prova di miei ragazzi!

Calciomercato Inter - tutti i movimenti per gennaio : i rinforzi arrivano da… Atalanta e Benevento : Calciomercato Inter – Dopo la sofferta qualificazioni in Coppa Italia contro il Pordenone, l’Inter si tuffa sul campionato con l’intenzione di mantenere la vetta della classifica, nel prossimo impegno di fronte l’Udinese Oddo. La squadra è in piena lotta per lo scudetto e la dirigenza è pronta ad Intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ...