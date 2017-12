Inter | classifica positiva | attacco no Cancelo promosso | Icardi stanco

L’Inter consolida il terzo posto in classifica : Si chiude con un pareggio il 2017 nerazzurro. A San Siro l’Inter non va oltre lo 0-0 contro la Lazio. La squadra di Inzaghi ha provato invano a portare via i 3 punti. Laziali pericolosi con Milinkovic-Savic al 20′ con Handanovic…Continua a leggere →

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Benevento per la storia - ora Inter Lazio! : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (19a giornata). In campo oggi tutte le squadre a completamento dell’ultimo turno della stagione(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 17:09:00 GMT)

Real Madrid Inter/ Streaming video e tv : risultato finale (1-0) - Blancos primi in classifica (Liga Promises) : Real Madrid Inter: Streaming video e tv, orario e risultato finale della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo deicato all'Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:29:00 GMT)

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Inter ancora ko - il Napoli vince in rimonta! : Risultati Serie A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, il Napoli vola a +5 sui nerazzurri. Poker dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:50:00 GMT)

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - in ballo la vetta della classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : poker Lazio - tocca a Napoli e Inter! : Risultati Serie A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Spiccano Juventus-Roma e Milan-Atalanta nel turno pre-natalizio (oggi 23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 14:16:00 GMT)

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : i numeri del capitano dell'Inter - Icardi (18^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: Icardi viaggia a un gol per partita, Immobile primo inseguitore, sfida stellare per i bomber di Juventus e Roma (18^ giornata)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:12:00 GMT)

Bologna-Juventus in tv : dove vedere la diretta : la Juve può superare l'Inter in classifica : Bologna-Juventus in diretta tv e streaming Bologna-Juventus è in diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; inviati Marco Nosotti e Giovanni ...

RISULTATI BASKET SERIE A / Classifica aggiornata diretta live score : Intervalli. 11^ giornata (16-17 dicembre) : RISULTATI BASKET SERIE A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 11^ giornata del massimo campionato. Tre anticipi oggi (16-17 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 21:16:00 GMT)

Inter-Udinese in tv - dove vedere la diretta : Spalletti per tenere la testa della classifica : Inter-Udinese in diretta tv e streaming: telecronisti Inter-Udinese in diretta su Premium Sport HD alle ore 15.00. Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Massimo Paganin. Telecronaca ...

Criscitiello : 'L'Inter può restare in testa alla classifica a due condizioni' Video : Sovvertendo tutti i pronostici di inizio stagione l'#Inter è in testa alla classifica con quaranta punti, con un punto di vantaggio sul Napoli e con due punti sulla Juventus. Il derby d'Italia [Video] giocato sabato sera contro i bianconeri ha rimasto intatta la classifica visto lo 0-0 finale che ha preceduto, poi, i pareggi di Napoli e Roma, con lo stesso risultato e rispettivamente contro Fiorentina e Chievo Verona. L'Inter prima è qualcosa di ...

Napoli-Fiorentina : è 0-0 L’Inter ancora prima classifica Genoa-Atalanta rinviata : I partenopei soffrono nel primo tempo poi salgono in cattedra nella ripresa, ma Zielinski e Mertens gettano via 3 palle gol e il sorpasso all’Inter non riesce

