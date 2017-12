Inter | arriva la clamorosa offerta a De Vrij per strapparlo a Juve e Barcellona

Inter - dopo il derby arriva il duro messaggio di Spalletti ai giocatori Video : L'#Inter sta attraversando il peggior momento della stagione e ieri è arrivata la terza sconfitta consecutiva, questa volta ai danni del #Milan nel derby valevole per i quarti di finale di coppa Italia, dopo quelle subite in campionato ai danni di Udinese, in casa, e Sassuolo al Mapei Stadium. Un periodo duro certificato dalle difficolta' che sta riscontrando la squadra nerazzurra in fase offensiva, che ha messo a segno una sola rete nelle ...

Intercettazioni - arriva il decreto : privacy e giornali - ecco cosa cambia : Nel decreto che varerà il governo viene introdotta una nuova filosofia delle Intercettazioni, in cui privacy dei cittadini, diritto di cronaca dei media e obiettivi delle inchieste penali trovano un ...

Il giocatore non rinnova : arriva all'Inter a costo zero? Video : Malgrado il mercato dell’Inter [Video] in estate non si stato particolarmente entusiasmante, i risultati in campo di buona parte dei nuovi arrivati sono stati ottimi: sotto la guida di Spalletti i nerazzurri hanno fatto un ottimo percorso in campionato, ma l’allenatore toscano continua da tempo a chiedere forze fresche da aggiungere alla sua rosa. La dirigenza nerazzurra nella scorsa sessione di #Calciomercato non ha potuto accontentare tutte le ...

Intercettazioni - domani arriva il decreto Privacy e giornali - ecco cosa cambia : Arriverà venerdì il decreto del governo che cambia le regole sulle Intercettazioni: tutti i dati non rilevanti, attinenti alla sfera privata dei cittadini, non entreranno più nei documenti delle inchieste, nemmeno nei brogliacci della polizia

Lazio - Leiva : 'Vogliamo arrivare lontano. Inter? Siamo fiduciosi' : Il comandante segna la rotta. 'Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni', parola di Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, al termine dell'1-0 contro la Fiorentina nei quarti di finale ...

Inter-Mkhitaryan - arriva una buona notizia dal mercato : Fuori una pretendente per Mkhitaryan, l’Inter sorride. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del possibile ritorno del calciatore del Manchester United al Borussia Dortmund, ma tale ipotesi è davvero di complessa realizzazione. “Io conosco i dettagli del suo trasferimento al Manchester United come nessun altro – ha dichiarato il dirigente del Borussia Dortmund Waske alla ‘Bild’ – Un ritorno è ...

Anche a Campiglia arriva la fibra ottica - Internet veloce : ... è un contributo significativo allo sviluppo dell'economia locale che aggancia il nostro territorio, con una infrastruttura moderna e veloce, con il resto del mondo e ne migliora il livello di ...

Shock Inter : arriva il bollettino medico su D’Ambrosio e Miranda - adesso sono guai per Spalletti : “Questa mattina Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani ...

Inter su Gerard Deulofeu : potrebbe arrivare a gennaio per 30 milioni più una clausola anti-Real Madrid : Un'ulteriore beffa per il Milan potrebbe arrivare dal mercato: secondo la stampa spagnola, infatti, l'ex Gerard Deulofeu sarebbe a un passo dall'Inter, che lo cerca per gennaio. L'affare per portare ...

Inter - Grenier nel mirino : l’ex Roma potrebbe arrivare già a gennaio : Inter, Grenier nel mirino: l’ex Roma potrebbe arrivare già a gennaio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Grenier NEL mirino – L’esperienza alla Roma di Clement Grenier potrebbe non essere l’unica in Italia. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il centrocampista francese è finito nel mirino dell‘Inter, che vorrebbe portarlo ...

Calciomercato Inter : la qualità arriva da Parigi? Video : Ci siamo. Siamo vicini al #Calciomercato invernale ed iniziano a trapelare le primi indiscrezioni riguardanti possibili acquisti di giocatori. In particolar modo, attualmente le squadre più chiacchierate dai media sono quelle di vertice della Serie A, in particolar modo #Inter e Napoli. Mentre il tecnico della Juventus sembra aver smentito possibili arrivi a gennaio 2018 considerando la rosa numerosa e di qualita' che ha a disposizione, le ...

Inter news - tutto su De Vrij : può arrivare a parametro zero : Milano, 21 dicembre 2017 " L'Inter in forte pressing su Stefan De Vrji . L'olandese difensore centrale della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2018 e a gennaio può accordarsi con un altro club ...

Inter - il rinforzo potrebbe arrivare a parametro zero : piace molto ai tifosi Video : La dirigenza nerazzurra non dorme mai. Nonostante il momento delicato per l'Inter [Video], che ha steccato le due ultime uscite stagionali, gli uomini di mercato sono incessantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rinfoltire la rosa di Spalletti. Uno dei punti focali del calciomercato sara' incentrato proprio sulla ricerca di un difensore centrale. L'allenatore nerazzurro si ritrova la coperta troppo corta avendo a disposizione in rosa i ...