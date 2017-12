Incredibile oltre 200 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per fine anno

In Australia - nell'Incredibile Vasca di Dio che resiste ai cambiamenti climatici da oltre 7 mila anni : Come mamma (natura) lo ha fatto. Il Blue Lake di North Stradbroke Island, isola Australiana del Queensland, è considerato uno dei luoghi ancora incontaminati del pianeta. In 7 mila anni, questo specchio d'acqua non ha subito gli effetti dei cambiamenti climatici: una peculiarità così unica, tanto da avergli fatto conquistare il soprannome di «Vasca...