Incidente nel Materano | 2 morti e 4 feriti

Perugia - Incidente sul raccordo : scende dall'auto e la abbandona Qualche disagio al traffico nel momento della rimozione : Perugia " Fa incidente con l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale Perugia-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ...

Donna muore nell'Incidente alla vigilia di Natale - ferito il convivente : Bagno a Ripoli (Firenze), 24 dicembre 2017 - Tragedia a Bagno a Ripoli nelle prime ore della vigilia di Natale : una Donna è morta e il convivente, un imprenditore, è rimasto ferito in un incidente. ...

Grave Incidente stradale nella notte - 19enne in prognosi riservata : Salvato poco prima di morire LE FOTO Cronaca COLPO DI SCENA. Furto milionario all'ereditiera in via Giolitti: assolta proprietaria boutique loop-single OROSCOPO

Almeno 32 persone sono morte nell’Incidente a un pullman nel Rajasthan - nell’India settentrionale : In India Almeno 32 persone sono morte e sette sono state ferite – tre gravemente – in un incidente che ha coinvolto un pullman, che questa mattina è uscito di strada cadendo da un ponte nel fiume sottostante, il Morel, The post Almeno 32 persone sono morte nell’incidente a un pullman nel Rajasthan, nell’India settentrionale appeared first on Il Post.

Tir si ribalta - Incidente sulla strada del Pantano a Perugia - cento agnelli morti FOTO : Perugia Sono cento gli agnelli morti nell'incidente di un tir avvenuto a San Giovanni del Pantano, frazione di Perugia . E' successo nel pomeriggio di oggi, verso le 14,30. L'autoarticolato che ...

Montespertoli. Lino Niccolai morto nell’Incidente sulla Volterrana : Incidente mortale a Montespertoli nell’area metropolitana di Firenze. Nell’impatto ha perso la vita Lino Niccolai, 79 anni residente nel centro toscano. Tre le auto coinvolte nel sinistro avvenuto lungo la strada provinciale Volterrana. Sono rimasti coinvolti anche i guidatori degli altri due…Continua a leggere →

Incidente montagna - escursionista morto nel Bresciano : Un escursionista disperso dalle 19 è stato trovato senza vita sul Dosso Alto, nella zona del Monte Maniva, nel Bresciano. Le operazioni di recupero del cadavere sono state effettuate ai piedi di un ...

Cagliari. Morto in un Incidente Romano Sedda ex tenente colonnello della Finanza : Sinistro mortale lungo la 196 all’altezza della circonvallazione per Villacidro. Un tir e un’Audi A3 si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto è Morto Romano Sedda, 72 anni nato a Sardara e residente a Cagliari, ex tenente colonnello della Guardia di Finanza. Il tir…Continua a leggere →

Nel sud della Francia c’è stato un Incidente tra uno scuolabus e un treno : c’è almeno un morto : Nel sud della Francia, vicino a Perpignan, c’è stato un incidente tra un pullman che trasportava studenti e un treno regionale TER (acronimo di Transport Express Régional). Secondo quanto scritto dai giornali francesi ci sarebbero almeno 1 morto e sette feriti The post Nel sud della Francia c’è stato un incidente tra uno scuolabus e un treno: c’è almeno un morto appeared first on Il Post.

Incidente nel tunnel del San Gottardo : due morti : ROMA Gravissimo Incidente stradale nel tunnel del San Gottardo, che collega i villaggi di Goschenen nel canton Uri con Airolo nel canton Ticino. E' lungo 17 chilometri ed è una delle principali ...

Terribile Incidente nel tunnel del San Gottardo - due morti e 4 feriti : tutte le FOTO : 1/11 LaPresse/Reuters ...

Incidente nel San Gottardo - due morti : 14.58 Due morti e almeno 4 feriti nell'Incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un camion, nel tunnel svizzero del San Gottardo. Secondo la stampa locale, la macchina tedesca viaggiava in direzione nord e ha invaso la corsia opposta, finendo contro il camion svizzero, nel tratto di competenza del cantone di Uri. Chiuso il tunnel, anche per i danni alla galleria.

Incidente nel tunnel San Gottardo - due morti e quattro feriti - : Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente attorno alle 9.15. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni

Svizzera - Incidente stradale al Gottardo : 2 morti - tunnel chiuso : Roma, 13 dic. (askanews) Un gravissimo incidente si è verificato stamattina nel tunnel del San Gottardo, in Svizzera: secondo la polizia locale due persone hanno perso la vita e ci sono diversi feriti,...