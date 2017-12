In USA si parla dei piani della coalizione per il 2018

Papa Francesco ha parlato con Madariaga (accUSAto dal giornalista Fittipaldi) : Città del Vaticano, 27 dic. (askanews) Papa Francesco ha parlato al telefono con il cardinale Oscar Andres Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucicalpa, dopo le accuse giornalistiche rivolte al ...

Diretta/ Hapoel GerUSAlemme Reggio Emilia : streaming video e tv - parla Menetti. Orario (Eurocup) : Diretta Hapoel Gerusalemme Reggio Emilia: streaming video e tv, Orario, risultato live. In Eurocup di basket trasferta israeliana per la Grissin Bon (20 dicembre)(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 15:56:00 GMT)

Strage di Ustica - dopo 37 anni parla un militare USA : "Ci dissero che avevamo colpito due Mig" : Il militare spiega di non aver parlato fino a oggi per paura (un ufficiale della Marina in pensione morì in circostanze da giudicate strane e lui collegò la cosa alla conoscenza di dettagli scomodi): ...

Strage di Ustica - parla un ex marinaio USA : Due Mig abbattuti dai nostri caccia : Stasera su La7 andrà in onda un'intervista a Brian Sandlin, ex militare della Us Navy che la sera della Strage di Ustica, il 27 giugno 1980, si trovava nella plancia di comando della portaerei americana Saratoga, proprio sotto la verticale di quella battaglia aerea avvenuta nei cieli che causò la distruzione del Dc9 Itavia, con la morte di 81 persone. Una testimonianza inedita che rovescia la versione ufficiale del governo degli Stati ...

Spagna esclUSA dal Mondiale? Parla Villar : 'la situazione è molto grave' : Il Consiglio Superiore dello Sport che fa capo al governo spagnolo vorrebbe che le elezioni venissero ripetute e attende a riguardo il parere del Consiglio di Stato. Ma la Fifa considera questa ...

Confesercenti delUSA : appello ai parlamentari per la legge di bilancio : L'emorragia continua di piccole imprese deve essere fermata, e se in questo scorcio di legislatura i parlamentari hanno ancora a cuore l'economia del loro territorio, è indispensabile che lo ...

'USAno il mio nome per non parlare di veri scandali' (Boschi) : Roma, 15 dic. (askanews) Maria Elena Boschi nega di avere fatto qualsiasi tipo di 'pressione' su Banca Etruria, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, intervistata da Repubblica, nega che ...

Dan Johnson - suicida parlamentare del Kentucky accUSAto di stupro : Dan Johnson, parlamentare repubblicano del Kentucky, si tolto la vita dopo le accuse di aver violentato una donna nel seminterrato di casa sua nel 2013. Lo sceriffo della contea di Bullitt, Donnie Tinnell, ha riferito che l’uomo si è sparato su un ponte. Lunedì il Kentucky Center for Investigative Reporting aveva reso nota la denuncia della donna. All’epoca la polizia aveva indagato, senza poi presentare accuse formali. Martedì Johnson ha ...

Terza guerra mondiale/ Apertura USA alla Corea del Nord - la Russia parla di "doppio congelamento" : Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 14 dicembre 2017: gli Usa provano ad aprire alla Corea del Nord, la Russia parla di doppio congelamento per Pyongyang(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 03:56:00 GMT)

Ministero difesa parla del ruolo della coalizione USA nella lotta al terrorismo in Siria - : In precedenza, il Ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha espresso sorpresa per il fatto che la Russia "si sia appropriata" della vittoria sull'organizzazione terroristica dello Stato ...

GerUSAlemme - Papa Francesco parla con Abu Mazen e si appella a Trump : 'Rispettare lo status quo' : Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero e che prevalgano saggezza e prudenza'.

GerUSAlemme capitale di Israele - bufera su Trump : Netanyahu non parla. Il Papa : 'Rispettare lo status quo' : 'Prego il Signore - ha concluso Francesco - che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero e che prevalgano saggezza e prudenza, per ...

GerUSAlemme capitale di Israele - bufera su Trump : Netanyahu non parla. Il Papa : "Rispettare lo status quo" : Il premier Benyamin Netanyahu ha parlato di tutto intervenendo questa mattina alla Conferenza del Jerusalem Post ma non dell'imminente discorso del presidente Donald Trump su Gerusalemme....

Glifosato e pasta italiana : verità su grano USAto. Troppo allarmismo - parla Vincenzo Divella : Glifosato nella pasta italiana o straniera non è il vero problema come spiega il produttore Divella dopo la decisione sul pesticida