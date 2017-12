: Botti pericolosi in salotto, arrestato Vai all' articolo originale 1,8 tonnellate in casa: 3.265 ordigni... - salernorss : Botti pericolosi in salotto, arrestato Vai all' articolo originale 1,8 tonnellate in casa: 3.265 ordigni... - Redivivo_ : Quasi 2 tonnellate di fuochi irregolari nel soggiorno di casa in zona densamente popolata. Per me sei allo stesso livello di un terrorista. - NotizieIN : In casa 1,8 tonnellate botti: arrestato - ANSACampania : In casa 1,8 tonnellate botti, arrestato - Cc gli sequestrano 3.200 fuochi tra cui anche bombe artigianali -

I Carabinieri hannoun 34enne che teneva in, a Brusciano (Na),per un peso di 1,8. Tra il materiale, anche vere e proprie bombe artigianali. Nel salotto dellac'erano le cosiddette "cipolle", bombe contenenti 175 grammi di esplosivo e le "Hamsik 17", bombe da lancio con mortaio, il cui uso è riservato solo agli specialisti del settore pirotecnico. Per catalogare e portar via il materiale sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Napoli.(Di sabato 30 dicembre 2017)