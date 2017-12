Impianto fotovoltaico dissestato | 12 pannelli rischiano di cadere sulla strada FOTO

Enel - EGP vince gara Brasile per nuovo Impianto fotovoltaico : Enel , attraverso la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participacoes (EGPB), si è aggiudicata il diritto di concludere contratti ventennali per la fornitura di energia ...

Enerray consegna Impianto fotovoltaico a gigante e-commerce : Roma, 5 dic. (askanews) Enerray, controllata di Seci Energia (Gruppo Industriale Maccaferri), ha completato la realizzazione della copertura fotovoltaica del nuovo stabilimento logistico di un gigante ...

Energia : a Lampedusa Impianto fotovoltaico sperimentale Enea : Inaugurato presso il Centro Enea di Lampedusa un impianto che integra fotovoltaico, sistema di accumulo e software innovativo EMS (Energy Management System) per la gestione intelligente ed efficiente ...

Rinnovabili : Building Energy inizia la costruzione di un Impianto fotovoltaico nel Maryland : Building Energy, multinazionale che opera come Global Integrated IPP nel settore delle energie Rinnovabili, annuncia l’inizio della costituzione del parco solare di Annapolis, un impianto fotovoltaico di 18 MWp che si estenderà su un’area di 32 ettari occupata dalla discarica della città di Annapolis, nella Contea di Anne Arundel, nel Maryland. L’inizio dei lavori è stato celebrato con un evento alla presenza del sindaco di ...

Rinnovabili - Agatos rileva Impianto fotovoltaico in provincia di Cagliari : (Teleborsa) - La controllata di Agatos, Agatos Energia, ha rilevato un impianto fotovoltaico da 957.60Kw ad inseguitori biassiali, subentrando nel leasing in essere con Selma BPM, diventando titolare ...

Building Energy inaugura il suo primo Impianto fotovoltaico in Uganda : ... il finanziamento dei progetti presenta ancora delle difficoltà in molte parti del mondo. Il programma GET-FiT prefigura l'approccio che l'Unione Europea con i suoi Stati Membri desidera promuovere ...