Ilva di Taranto | Regione e comune chiedono al governo modifiche al piano ambiente

Bari - Incontro tra Regione Puglia e il Comune di Taranto sulla vicenda Ilva. L'intervento di Emiliano : L'apertura della discussione, così come la presa in carico rispetto alle responsabilità sull'economia del territorio e sulle osservazioni ambientali, non ci sarebbero state. Non solo il ricorso non ...

Ilva - Emiliano e il sindaco di Taranto : “Senza modifica del decreto sul piano ambientale non ritiriamo il ricorso al Tar” : La richiesta di sospensiva revocata il 29 dicembre? “Potrà essere reiterata”. Il ricorso al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il piano ambientale per Ilva? “Non verrà ritirato”. A 24 ore dal passo indietro rispetto alle mosse che secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda rischiavano di sfociare nello spegnimento del siderurgico tarantino, il governatore pugliese Michele ...

Ilva - Taranto non chiuderà a gennaio : La Puglia rinuncia alla sospensiva del Tar. Il governo: scongiurato lo spegnimento Che la fine dell'anno sarebbe stata meno spietata del previsto s'era intuito di prima mattina, con la revoca del "...

TARANTO. LABRIOLA (FI) : ECONOMIA DILANIATA. CESSIONE Ilva DIVENTI OCCASIONE VIRTUOSA PER RISCATTO CITTÀ : ... anche i gravi nodi, irrisolti, rappresentati dal porto, infrastruttura dalle grandi potenzialità e mai sufficientemente sostenuta, dalla Marina, da un'ECONOMIA sempre più fragile, con un terziario ...

Taranto apre al dialogo sull'Ilva : Mentre il governatore della Puglia, Michele Emiliano, resta sulle barricate e non sembra intenzionato a ritirare il ricorso al Tar, il comune di Taranto apre al dialogo con il governo.Il sindaco Rinaldo Melucci, ha infatti avuto sotto le feste di Natale uno scambio di lettere con il ministro dello Siluppo, Carlo Calenda, che potrebbero portare alla firma di un protocollo d'intesa Mise-Comune di Taranto nel quale Palazzo Chigi sarebbe ...

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell'Ilva di Taranto : I prossimi giorni si annunciano decisivi per una svolta nella vicenda dell' Ilva di Taranto . Programmata, a partire dal 10 gennaio prossimo, una serie di incontri al Mise tra Am Investco (il nuovo ...

Ilva - omelia di Natale del vescovo di Taranto : "Autorità facciano prevalere il bene comune" : Appello di monsignor Santoro: "Le autorità ritrovino la concordia e che sia data soluzione ai problemi della salute, dell'ambiente e del lavoro". I prossimi...

Emiliano : "Non cedo ai ricatti - non ritiro il ricorso sull'Ilva di Taranto" : La Regione Puglia non ritirerà il suo ricorso contro il decreto del governo sull'Ilva; lo ha annunciato questa mattina il presidente Michele Emiliano, che in questo modo prolunga il braccio di ferro ...

Ilva : appello di Gentiloni a Emiliano e al sindaco di Taranto : ritirate il ricorso al Tar : 'Non mettere a rischio il lavoro e la bonifica ambientale dell'area' ha chiesto il premier. Ma la risposta del governatore non promette di uscire dallo stallo: 'sono disponibile a illustrare a ...

Ilva - appello di Gentiloni ad Emiliano e al sindaco di Taranto : “Ritirate il ricorso. A rischio bonifiche e posti di lavoro” : Per risolvere la questione Ilva arriva l’appello anche del presidente del Consiglio. Paolo Gentiloni ha chiesto al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci “di ritirare il ricorso al Tar” sul piano ambientale dello stabilimento jonico. Altrimenti, sarebbero “a rischio gli interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni”. L’invito ...

Ilva - appello di Gentiloni ad Emiliano : "Ritiri il ricorso al Tar - non metta a rischio il lavoro a Taranto" : ROMA - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interviene nella questione dell'Ilva dopo lo scontro con parole sopra le righe fra il governatore della Puglia Michele Emiliano e il ministro dello ...

Ilva - perché a Taranto il diritto può essere messo in discussione? : C’è una strana tendenza nella storia dell’Ilva di Taranto. Appare e scompare dalle emergenze nazionali ma nel perimetro della città tutto resta sempre uguale. E poi c’è la brutta abitudine di cancellare la memoria, quella recente e quella lontana, tanto da far sembrare questa storia sempre nuova ogni volta che viene raccontata, quando invece è sempre identica. Negli ultimi giorni l’Ilva di Taranto è tornata a fare ...

Ilva - il sarcasmo di Calenda su Emiliano : “Devo chiedergli permesso di incontrare il sindaco di Taranto? Se lo tranquillizza…” : “Io no ho escluso nessuno, il 20 c’è un tavolo cui spero vengano tutte le autorità e i sindacati. Con il sindaco di Taranto abbiamo concordato una linea che è la stessa del presidente Emiliano. Non c’è un’oncia di personalismo. Ho detto che se uno deve discutere in un tavolo deve ritirare il ricorso. Non si può partecipare al tavolo e contemporaneamente parlare in un’aula di tribunale. La mia visita al sindaco è ...

Ilva - convocato il tavolo istituzionale per Taranto : convocato per mercoledì 20 dicembre il tavolo istituzionale #Ilva dedicato a Taranto, su indicazione di Carlo #Calenda, ministro dello Sviluppo economico. Incontro previsto al terzo piano del ministero, Sala degli Arazzi. Diversi e di assoluta rilevanza i punti all'ordine del giorno. In primis l'analisi del Piano ambientale, di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, e verifica dei possibili miglioramenti. ...