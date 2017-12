IL RAGAZZO INVISIBILE Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio insieme nel film su Rai1 30

Il RAGAZZO INVISIBILE - film stasera in tv su Rai 1 : trama e curiosità : Il Ragazzo Invisibile va in onda stasera in tv sabato 30 dicembre 2017 in prima serata su Rai 1. Il film di Gabriele Salvatores ha come protagonisti Ludovico Girardello e Valeria Golino. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Il Ragazzo Invisibile, stasera in tv: scheda DATA USCITA: 18 dicembre 2014 GENERE: Fantasy ANNO: 2014 REGIA: Gabriele ...