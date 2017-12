Il Politecnico di Milano partner del progetto Ecopotential

Torino - uno spin-off del Politecnico crea la lampada da tavolo che stampa in 3d : in vendita per la Befana sotto la Mole e a Milano : Realizzata assieme alla catena di negozi Tiger: "Il cliente diventerà 'prosumer', ovvero produttore e consumatore"

Milano : 'VivaioLavoro' - 2mln euro per Politecnico commercio e turismo : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Due milioni di euro per riqualificare e valorizzare il Capac Politecnico del commercio e del turismo e la Scuola Superiore del commercio, del turismo, dei Servizi e delle Professioni, il polo formativo della Confcommercio milanese in viale Murillo 17. A definire l’inter

Sbrogliare matasse di luce : il Politecnico di Milano inventa un dispositivo che rivoluzionerà la fotonica : Ci sono oggetti che pur essendo trasparenti non lasciano passare la luce senza modificarne le caratteristiche in modo apparentemente irreversibile. Ad esempio, non siamo in grado di guardare attraverso un vetro smerigliato perché l’immagine ne esce frammentata. L’informazione si è persa nel caos. Un fenomeno analogo può avvenire nelle fibre ottiche. Per aumentare la capacità di trasmissione dati nei sistemi ottici di nuova generazione, numerosi ...

Ricerca : Politecnico Milano inventa dispositivo che rivoluzionerà fotonica (2) : (AdnKronos) - La Ricerca ha permesso di realizzare un dispositivo ottico in grado di eseguire questa ricostruzione in modo molto più efficiente, manipolando direttamente i fotoni. Si tratta di un dispositivo di silicio estremamente piccolo (circa 1 mm2), costituito da una maglia di combinatori ottic

Ricerca : Politecnico Milano inventa dispositivo che rivoluzionerà fotonica : Milano, 14 dic. (AdnKronos) - Un dispositivo che sarà in grado di rivoluzionare la fotonica. Lo ha inventato il Politecnico di Milano, grazie a una Ricerca condotta dal dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, pubblicata sulla prestigiosa rivista Light, e stata selezionata dalla Op

Auto e moto da corsa? Nascono al Politecnico di Milano : La competizione Formula SAE, che in Europa viene chiamata Formula Student, riunisce team da tutto il mondo in un campionato che si articola su 13 gran premi a livello mondiale di cui 6 in Europa. ...

Pirelli e Politecnico di Milano insieme per lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative : Pirelli e il Politecnico di Milano rinnovano il programma triennale di ricerca 'Joint Labs', un accordo, del valore di oltre 1,5 Milioni di Euro, finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e ...

Al Politecnico di Milano si misura l'intelligenza dei robot : ... gettando le basi, forse, proprio di quella civiltà integrata umani-automi, immaginata da Asimov."In realtà - ha concluso Matteucci - siamo molto lontani da un robot totalmente autonomo in un mondo ...

Pirelli - Prosegue la ricerca con il Politecnico di Milano : La Pirelli ha rinnovato per ulteriori tre anni il programma di collaborazione Joint Labs con il Politecnico di Milano per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo degli pneumatici.Nuove sfide. Per la Pirelli e il Politecnico di Milano si tratta dell'ennesimo accordo di collaborazione. Tra le varie iniziative congiunte figura, per esempio, il CORECOM (Consorzio Ricerche Elaborazione Commutazione Ottica Milano), fondato nel 1995 ...

Premio di design Progetto Simbiosi - vince Politecnico di Milano : Milano, 21 nov. (askanews) Gli studenti del Politecnico di Milano hanno conquistato il primo e secondo posto di Progetto Simbiosi, il contest per studenti promosso da De'Longhi: dal 20 al 26 novembre ...

Politecnico di Milano : presentazione della 1ª edizione del Digital Energy Report - il potenziale dell’energia 2.0 : Sempre più frequentemente ci si imbatte nel termine “Digital Energy” ad indicare la possibilità di utilizzare le tecnologie Digitali per “controllare” i consumi di energia. In realtà, dietro questo termine si nasconde molto di più: l’uso di tecnologie Digitali avanzate interessa tutte le fasi della filiera dell’energia, dalla produzione alla vendita, l’impiego potenziale del Digitale va ben oltre il solo controllo Nella prima edizione del ...

Politecnico di Milano - lavoro garantito e incentivi per le studentesse : Avranno un mentore ad affiancarle durante il percorso di studi e il posto di lavoro garantito dopo il diploma di laurea. Una corsia preferenziale, per le studentesse di ingegneria del Politecnico. ...

"L'effetto Milano" sul Politecnico - raddoppiano gli studenti stranieri. Il rettore : "Ora più donne ingegnere" : A 12 mesi dal titolo è impiegato l'85% degli architetti, l'88% dei designer e il 97% degli ingeneri. La cerimonia di inaugurazione del 155esimo anno accademico...

Politecnico di Milano : presentato il primo Electricity Market Report : Nel corso del 2016 il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 310 TWh (-2% rispetto al 2015 e ben 8 punti percentuali sotto il picco del 2011), a cui corrisponde una generazione elettrica nazionale di 275 TWh di energia. Oggi questa produzione è soddisfatta per circa il 38% da fonti rinnovabili, ma nel 2017, precisamente alla data ormai famosa del 21 maggio, si è arrivati alla copertura record dell’87%. Il controvalore ...