Il meteo per Capodanno leggera perturbazione sulla Penisola

meteo - il 2018 inizia con il maltempo : giù le temperature - super neve sulle Alpi : Inzio anno incerto sul versante Meteo, a Capodanno prevale il bel tempo ma non su tutte le Regioni...

Un Calcio al “Tempo”. Previsioni meteo per gli Stadi di Serie A - 19° Giornata- Venerdì 29/ Sabato 30 Dicembre : Ultimi big mach del 2017, un Anno calcistico che ha visto la nostra Nazionale non riuscire a proseguire nel cammino verso “Russia 2018”. Tempo in genere molto positivo per buona parte dei big mach, con qualche nube più o meno compatta. Sabato 30 Dicembre Alle ore 12:30 Fiorentina-Milan Cielo coperto, temperatura attorno ai 7°C. Alle […]

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per neve da stasera : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 ...

Allerta meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per ghiaccio e neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...

Allerta meteo Lombardia : moderata criticità per rischio neve su Alpi e Prealpi : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha confermato la moderata criticità (codice arancione) per rischio neve fino alle ore 8 di domani, giovedì 28 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), ...

Nuovo pesante avviso di allerta meteo della Protezione Civile : forte perturbazione al Sud - gelo e neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica entrata stabilmente oggi sul Mediterraneo centrale continuerà a determinare forte maltempo su gran parte del nostro Paese, con un abbassamento delle temperature nella giornata di domani e la persistenza di una ventilazione sostenuta. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo Friuli : precipitazioni moderate per domani 28 Dicembre : Dopo il passaggio di un marcato fronte atlantico, domani si formera’ una depressione sull’alto Adriatico che richiamera’ aria piu’ fredda sulla regione. Venerdi’ la depressione si allontanera’ verso sud-est. In particolare, secondo il Bollettino meteorologico della Protezione civile Fvg, domani sono previste precipitazioni moderate e neve oltre i 400 metri. Probabilmente si formera’ ghiaccio al suolo sui ...

Allerta meteo Abruzzo : criticità “arancione” per rischio idrogeologico localizzato : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo rende noto che dalla giornata di oggi, 27 dicembre e fino alle 14 di domani è prevista una criticità moderata (codice “arancione”) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone “bacino dell’Aterno” e “Marsica” e per rischio idraulico diffuso sul “bacino alto del Sangro”. “Tutti i comuni delle zone di Allerta in cui ...

Allerta meteo prolungata in Liguria (per piogge e neve) : Genova, 27 dic. (askanews) Allerta meteo prolungata in Liguria. La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 19 di oggi l'Allerta gialla per piogge diffuse e temporali in quasi tutta la ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per vento - neve e stato del mare al largo : “Lo spostamento del sistema perturbato favorirà l’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali sul territorio regionale, con precipitazioni che saranno a carattere nevoso a partire dalle quote collinari. Non si escludono sporadici episodi di nevischio o pioggia mista a neve sulle aree di pianura centro-occidentale. Per quanto riguarda l’Allerta si segnalano i seguenti fenomeni: – neve con valori cumulati in 24 h ...

Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre : Se pioverà, se nevicherà e dove: che è poi la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre appeared first on Il Post.

Previsioni meteo : arriva la perturbazione atlantica. Freddo - pioggia e neve fino a Capodanno : 'Nuova ondata di maltempo per l' Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa': è quanto prevede il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che per oggi prevede ' piogge ...