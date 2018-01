Il meteo per Capodanno leggera perturbazione sulla Penisola

meteo Gennaio : tra intense perturbazioni atlantiche e freddo da Est : Meteo Gennaio - In questo articolo andremo ad individuare una linea di tendenza per la prima decade di Gennaio 2018. Sarà freddo e nevoso o mite e perturbato Vediamo cosa aspettarci. Secondo le...

Allerta meteo Puglia : codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico : La Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso oggi l’Allerta meteo per la giornata di domani, 2 gennaio, dalle ore 9 e per le successive nove ore per criticità ordinaria. È stato attivato il livello di attenzione e di Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L'articolo Allerta meteo Puglia: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sembra essere il primo su meteo Web.

meteo Roma - le previsioni per Capodanno! : Meteo Roma. Sarà l’anticiclone delle Azzorre la figura barica che contrassegnerà il Capodanno 2017! Nelle prossime ore infatti l’anticiclone Azzorriano conquisterà lentamente la nostra penisola... L'articolo Meteo Roma, le previsioni per Capodanno! su Roma Daily News.

Capodanno - previsioni meteo per lunedì 1 gennaio 2018 : Capodanno all'insegna del bel tempo, ma, purtroppo, non ovunque. Sull'Italia la pressione si mantiene su valori relativamente alti e livellati ma tendera' a diminuire da ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione dall'Europa...

Le previsioni meteo per il primo dell’anno : Per sapere se inizierete l'anno con sole, pioggia o neve The post Le previsioni meteo per il primo dell’anno appeared first on Il Post.

Previsioni meteo - San Silvestro riporta il caldo sull’Italia : temperature in forte aumento - verso i +25°C in Sardegna! : Dopo l’ondata di freddo che nei giorni scorsi ha colpito l’Italia e il Mediterraneo centrale, le temperature stanno sensibilmente aumentando in tutta l’Europa meridionale. Nell’ultimo Sabato del 2017, infatti, abbiamo avuto un clima tipicamente primaverile in gran parte della Spagna, nella Francia meridionale e persino sulle isole maggiori dell’Italia. In Francia spiccano i dati del Sud del Paese con +21°C a ...

La Protezione Civile della Regione Calabria adotta la nuova direttiva per le “Allerta meteo” : “Da oggi la Regione Calabria e’ tra le prime sette regioni d’Italia a ottemperare alla nuova direttiva di Allertamento meteo emessa nel febbraio 2017 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Alla luce di 9 mesi di lavoro congiunto di un gruppo di lavoro composto da tecnici della Protezione Civile della Regione Calabria, del Centro Multirischi dell’Arpacal, dell’Unical e del Cnr-Irpi, e’ stata ...

meteo a Napoli - Vesuvio innevato e temperature più rigide di notte : Prova ne sia il fatto che il vulcano più famoso al mondo è ricoperto di un'ampia coltre bianca, che ha inevitabilmente reso più rigide le temperature, specie quelle serali e notturne. Non piove nell'...

meteo - le previsioni per San Silvestro e Capodanno : Fine dell’anno con le nubi in transito. Ma la giornata di San Silvestro dovrebbe essere caratterizzata da un tempo piuttosto stabile con il sole presente in molte zone della nostra Penisola. Non mancheranno però le eccezioni. Addensamenti previsti su molte aree tirreniche a partire dalla Liguria per arrivare fino in Calabria. Non faranno eccezione Toscana, Lazio e Campania dove sono previste anche delle piogge. Sereno o poco nuvoloso lungo le ...

Previsioni meteo - nuova vampata di caldo anomalo per San Silvestro. Gennaio 2018 inizierà con le “montagne russe” [MAPPE] : 1/18 ...

Il meteo per Capodanno leggera perturbazione sulla Penisola : Roma - L'alta pressione si rinforza da Ovest, ma nel contempo l'Italia si trova sotto correnti umide nord-occidentali le quali trasportano una certa nuvolosità. Nubi che transiteranno un po' su tutta la Penisola, seppur senza effetti particolari in termini di precipitazioni. L'unica eccezione sarà rappresentata da nevicate (per lo più deboli) sulle aree alpine di confine, inizialmente fino al fondovalle ma con ...

meteo - il 2018 inizia con il maltempo : giù le temperature - super neve sulle Alpi : Inzio anno incerto sul versante Meteo, a Capodanno prevale il bel tempo ma non su tutte le Regioni...

Un Calcio al “Tempo”. Previsioni meteo per gli Stadi di Serie A - 19° Giornata- Venerdì 29/ Sabato 30 Dicembre : Ultimi big mach del 2017, un Anno calcistico che ha visto la nostra Nazionale non riuscire a proseguire nel cammino verso “Russia 2018”. Tempo in genere molto positivo per buona parte dei big mach, con qualche nube più o meno compatta. Sabato 30 Dicembre Alle ore 12:30 Fiorentina-Milan Cielo coperto, temperatura attorno ai 7°C. Alle […]

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per neve da stasera : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 ...