Il governo apparecchia la campagna elettorale del Pd di A Mauro

Il governo apparecchia la campagna elettorale del Pd : La ciliegina sulla torta potrebbero essere gli arretrati per gli statali: da 370 a 712 euro nella busta paga di febbraio, una settimana prima delle politiche del 4 marzo. Un po' come gli 80 euro che scattarono a ridosso delle Europee del 2014. Così il Pd cerca di risalire i sondaggi per far cassa alle urne. O meglio: così il governo Gentiloni apparecchia la campagna elettorale del Pd.In un intreccio sempre più fitto, dove si ...