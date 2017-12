Il colpo di coda di Gentiloni | approvata al fotofinish della legislatura la Riforma della

: FS, Meloni: "Nomina nuovo CDA è vegnosa, colpo di coda Governo Renzi-Gentiloni" - AgenziaASI : FS, Meloni: "Nomina nuovo CDA è vegnosa, colpo di coda Governo Renzi-Gentiloni" - RicDeAnge : RT @SportandoIT: Trapani trova il colpo di coda nel finale: Latina espugnata per 73-71 - DottorNicco : Per ricordarci che il colpo di coda arriva proprio quando pensiamo di avercela fatta ???? - SportandoIT : Trapani trova il colpo di coda nel finale: Latina espugnata per 73-71 - FComellini : @GiorgiaMeloni Fossero solo questi i colpi di coda.... Tutta la legge di bilancio è un colpo di coda! -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 30 dicembre 2017) Rafforzamento dell’intero sistema ecatena di comando in caso di calamita’, introduzione‘mobilitazione generale’ per intervenire prima dell’emergenza, misure urgenti a sostegno dei cittadini che hanno perso tutto, allungamentodurata dello stato d’emergenza: il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva, su proposta del premier Paolo, il decreto di attuazioneProtezione Civile. Obiettivo: rafforzare l’azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, a partire dalle attività operative in emergenza. “La certezza delle norme, per la delicatezza del nostro settore, e’ un elemento fondamentale per assicurare interventi efficaci e tempestivi” commenta il capoProtezione Civile, Angelo Borrelli. LaPresse/Vincenzo Livieri “Abbiamo ...