Il boss che ordinava omicidi in cella per un tamponamento

: RT @DavideVikingo: Lo riconoscete? È la foto di un "Grande americano". Sono maestri nel far fare "danni" collaterali, ad esempio raccontare… - a_imbriani : RT @DavideVikingo: Lo riconoscete? È la foto di un "Grande americano". Sono maestri nel far fare "danni" collaterali, ad esempio raccontare… - fcwitness : RT @DavideVikingo: Lo riconoscete? È la foto di un "Grande americano". Sono maestri nel far fare "danni" collaterali, ad esempio raccontare… - SimoneRavella : Stanotte ho sognato che il boss della mia relatrice mi chiamava in ufficio per chiedermi a che punto ero con il pro… - GDenuncio : RT @DavideVikingo: Lo riconoscete? È la foto di un "Grande americano". Sono maestri nel far fare "danni" collaterali, ad esempio raccontare… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 30 dicembre 2017) Al Capone ed era Al Capone - fece la fesseria di non pagare le tasse. Fu così, solo così, che alla fine lo incastrarono. Vincent Asaro, che fra i «bravi ragazzi» di Brooklyn è stato un capataz di quelli tosti, e per 21 volte l'aveva sfangata, in passato, uscendo ogni volta come un giglio immacolato da altrettanti processi pere rapine, la fesseria l'ha fatta ancora più grossa. Ha mandato due scagnozzi ad abbrustolire l'auto di un poveretto che aveva avuto la sfortuna di tamponarlo. Così, dopo mezzo secolo di onorata carriera nella «famiglia» Bonanno, Vincent si è beccato 8 anni di carcere. A ottantadue anni suonati.Roba che ancora adesso Vincent non riesce ad accettare, anche se le sue avvocatesse Elizabeth Macedonio e Diane Ferrone gli hanno spiegato sorridendo che alla sua età non si manda in galera la gente per una ...