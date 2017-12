I rifiuti del Lazio smaltiti in Emilia Romagna

rifiuti - lEmilia-Romagna accoglie la richiesta daiuto del Lazio : La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio per lo smaltimento di "piccole quantità prestabilite" di Rifiuti, "per un periodo limitato e tassativamente non reiterabile". Lo ha ...

rifiuti - l'Emilia-Romagna accoglie la richiesta di aiuto del Lazio - : Il governatore Bonaccini ha annunciato di aver accolto l'appello di Roma garantendo "smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato". Il governatore Zingaretti ringrazia. Il ...

rifiuti - sì dell'Emilia Romagna a Roma - ma solo per 40 giorni : Emergenza Rifiuti a Roma. La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio: smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non reiterabili. Il ...

rifiuti - il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini : “Prenderemo quelli di Roma ma solo per un periodo limitato” : La Regione Emilia-Romagna ha sciolto le riserve e accolto la richiesta di aiuto del Lazio sui Rifiuti della Capitale. E garantirà lo “smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato di poco più di 40 giorni effettivi e tassativamente non reiterabili“. Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini dopo che la sindaca di Roma Virginia Raggi gli aveva chiesto responsabilità istituzionale riguardo alle richieste ...

rifiuti - Raggi a Bonaccini : “Non alzare i toni - tema delicato e polemiche non fanno bene a nessuno” : Nel corso della conferenza stampa in cui è stato illustrato il piano di rilancio dell’Ipa, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato della questione Rifiuti, dopo le critiche del governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma e non bisogna alzare i toni perché le polemiche alimentano strumentalizzazioni che non fanno bene a nessuno, a ...

rifiuti - Assotutela : “Esposto sull’inefficienza della raccolta a Roma” : “Le segnalazioni di incuria sporcizia, giunte in questi giorni di festa da tanti residenti capitolini, sono il simbolo del fallimento della raccolta Rifiuti nel periodo natalizio. Cassonetti stracolmi e cumuli di immondizie, infatti, sono stati visti in numerose zone della Capitale d’Italia, a dimostrazione che Ama e Comune di Roma non stanno portando avanti quella programmazione e quella pianificazione tanto promesse. Troppe le ...

rifiuti del Lazio a Parma? Renzi contro il M5S : 'Facile fare gli ambientalisti con gli impianti degli altri' : La richiesta di aiuto del Lazio all'Emilia-Romagna (forse con il termovalorizzatore di Ugozzolo) per lo smaltimento dei Rifiuti continua a far discutere. Oggi è intervenuto il segretario del Pd Matteo ...

rifiuti a Roma - Pizzarotti salva la Raggi : l'immondizia della Capitale portata nell'inceneritore di Parma odiato da M5S : Ricordate quando il Movimento 5 Stelle combatteva ferocemente l'inceneritore di Parma? Appena eletto sindaco, Federico Pizzarotti - era il 2012 - si rese conto che era antieconomico fermarne...

Spelacchio fa il giro del mondo e Roma affoga ancora nei rifiuti : Natale da incubo ma, d'altronde, la scomparsa prematura di «Spelacchio» non lasciava presagire nulla di buono. A pochi giorni dal decesso dell'abete più brutto, malandato e tenero che la Capitale ricordi, i Romani si raccolgono attorno alla «salma» e piangono. Un po' per il caro estinto, un po' perché si preparano a ricevere i loro doni. Non c'è odore di biscotti, né confezioni ...

rifiuti a Firenze : il calendario dei servizi per il periodo delle feste natalizie : Alia spa ha comunicato il calendario dei servizi per il periodo delle feste natalizie. servizi “porta a porta “ sospesi il 25 dicembre e il 1° gennaio. Notturno sospeso tra 25 e 26 dicembre e tra 1° e 2 gennaio. Il giorno…Continua a leggere →

A Roma il primo EcoForum dei rifiuti del Lazio : Si è svolto oggi a Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Lazio, durante il quale è stato... L'articolo A Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio su Roma Daily News.

IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza rifiuti : Da Colli Aniene a Ponte Mammolo, da Tor Cervara a Monti Tiburtini e Pietralata, il IV Municipio di Roma e’ nel mezzo dell’emergenza rifiuti tra secchioni stracolmi,... L'articolo IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza rifiuti su Roma Daily News.

La tassa rifiuti del 2018? Che paghi solo chi inquina : Ormai in tutti i Comuni d’Italia è scaduta l’ultima rata della tassa dei rifiuti, l’augurio è che sia l’ultima volta che paghiamo indipendentemente da quanti rifiuti produciamo. Pochi sanno, infatti, che l’Italia ha davanti a sé l’occasione di diventare la nazione migliore al mondo per raccolta differenziata. Gli ultimi dati ci collocano con il 52% di raccolta differenziata tra i primi 10 nel mondo, ma se ...

rifiuti : a Padova il 94 - 6 pc della raccolta differenziata si recupera (4) : (AdnKronos) - raccolta differenziata e riciclo sono strumentali allo sviluppo dell’economia circolare, che del resto è un modello a cui il Gruppo tende attraverso tutti i propri business, come dimostra l’utilizzo di sola energia elettrica rinnovabile per alimentare le attività di Hera in Emilia-Roma