I concerti in Italia delle star internazionali più attesi nel 2018

concerti di Capodanno - Italia protagonista a Venezia e a Vienna : IL CONCERTO DI Capodanno DA Vienna Anche il Concerto di Capodanno di Vienna , il più celebre al mondo, avrà molto di Italiano. A dirigere i mitici Wiener Philharmoniker sarà infatti Riccardo Muti , ...

Record di concerti di Capodanno di Ermal Meta in giro per l’Italia : si chiude un’annata d’oro : I concerti di Capodanno di Ermal Meta segnano un nuovo Record. L'artista di Fier sarà infatti impegnato in ben 3 concerti in sole 24 ore, tra Bologna, Firenze e Pescara. Un vero primato, quello del cantautore albanese, che apre la nuova annata musicale con una maratona di live in giro per l'Italia. Sembrava impossibile che potesse essere presente a Bologna e Firenze, eppure è stato davvero così. Ermal Meta prenderà parte al Capodanno di ...

I 'Chemical Brothers' tornano in Italia per tre concerti : saranno anche al Rock in Roma : The Chemical Brothers tornano in Italia la prossima estate con tre date: sabato 16 giugno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), giovedì 19 luglio al Rock in Roma (all'ippodromo della ...

Capodanno 2018 in Italia : tutti i concerti nelle piazze : Sarà il Capodanno più lungo del mondo, assicurano gli organizzatori, con 150 eventi tra musica, cultura e spettacoli. Per il brindisi in Piazzale Fellini ci saranno Daniele Silvestri e Nina Zilli ...

Chemical Brothers : in Italia per tre concerti nel 2018 : E poi, sempre sugli spettacoli dal vivo: "Durante i nostri show vogliamo stupire chi viene ad ascoltarci e lasciarci a nostra volta stupire, ci piace conoscerci l'un l'altro attraverso la musica. Noi ...

Maneskin in tour nel 2018 con concerti in tutta Italia : date - prezzi e biglietti : I Maneskin hanno annunciato del date del loro primo tour 2018 che partirà in febbraio e attraverserà tutta l’Italia. I concerti vedranno la band rivelazione di X Factor 2017 esibirsi sui palchi dei club Italiani per divertirsi insieme ai propri fan. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Gli appuntamenti live partiranno il 17 febbraio da Perugia e proseguiranno a Napoli, Bari, Palermo, Catania, Firenze, Nonantola, Bologna, ...

David Byrne in Italia nel 2018 per tre concerti a luglio : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : David Byrne in Italia nel 2018 per tre imperdibili concerti: il frontman dei Talking Heads sarà in Italia il prossimo anno per tre appuntamenti a luglio. I concerti di David Byrne in Italia nel 2018 si terranno la prossima estate, a partire dal 19 luglio al Pala De Andrè di Ravenna, nell'ambito del Ravenna Festival, il 20 luglio a Perugia all'Arena Santa Giuliana per l'Umbria Jazz 2018 e il 21 luglio a Trieste in Piazza Unità d'Italia per ...

concerti dei Simple Minds in Italia nel 2018 - annunciate 6 date : biglietti in prevendita : I Concerti dei Simple Minds in Italia sono stati annunciati. Il gruppo tornerà nel nostro paese per una lunga leg del tour, composta da 6 date. La prima è fissata per il 2 luglio a Cremona. Prevista una prevendita esclusiva e una generale. I biglietti saranno disponibili in via anticipata per gli iscritti a Iovado Club e MyliveNation, con apertura alle ore 12 del 19 dicembre. Le prevendite generali si aprono invece il 20 dicembre, sempre ...

concerti di Björk in Italia nel 2018 : info biglietti in prevendita : I Concerti di Björk in Italia nel 2018 sono finalmente ufficiali. L'artista sarà nel nostro paese per un'unica data alle Terme di Caracalla di Roma, con un appuntamento fissato per il 13 giugno. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle 11,30 del 15 dicembre. L'artista islandese sarà quindi in Italia per supportare Utopia, disco che ha rilasciato il 24 novembre scorso. Il nuovo lavoro porta la ...

Best Of 2017 : i concerti evento in Italia delle star internazionali : Si sa, a fine anno tutti impazziscono per i Best of, compresi noi! via GIPHY Questa volta ci occupiamo di concerti: nel corso di tutto il 2017 sono passati a trovarci in Italia le più grandi star del pop e rock internazionale. Da Ed Sheeran a Harry Styles, passando per Linkin Park (è stato l'ultimo concerto in Italia con Chester) e Coldplay. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto ...

Lenny Kravitz : a luglio in Italia per due concerti : Con 10 album in studio, Kravitz ha venduto qualcosa come 38 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Artista eclettico, Lenny ha scritto anche per Madonna e ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona - nel 2018 2 concerti in Italia : date e biglietti in prevendita : Lenny Kravitz all'Arena di Verona e al Lucca Summer Festival, per gli unici due concerti in programma in Italia nel 2018. L'artista annuncia oggi due tappe Italiane della sua tournée europea, in scena il prossimo anno: sarà live all'Arena di Verona il 16 luglio e in Piazza Napoleone a Lucca il 18 luglio. Sono questi gli unici due eventi di Lenny Kravitz attesi nella penisola. I biglietti per assistere ai due concerti saranno disponibili in ...

Capodanno 2018 : concerti e artisti nelle piazze italiane : A Capodanno 2018 come ormai è tradizione in molte piazze delle città italiane si organizzano concerti gratuiti per festeggiare il nuovo anno. Tra i principale concerti ci sono quelli nelle piazze di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Bari e altre ancora. I grandi artisti della musica nostrana festeggeranno nelle piazze insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno. Tra di loro Marco Mengoni a Bari, Ermal Meta, Francesco Gabbani e Caparezza a ...

Roger Waters in Italia nel 2018 - due nuovi concerti tra Lucca e Roma : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018: dopo l'annuncio delle date Italiane previste per la primavera 2018, l'ex componente dei Pink Floyd sarà protagonista di due nuovi concerti estivi. Roger Waters si esibirà a Lucca e Roma per il suo Us + Them Tour nell'ambito del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma. I nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018 si terranno l'11 luglio 2018 alle Mura Storiche di Lucca (ex Campo ...