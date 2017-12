Gomorra 2 su Rai4 da gennaio | Genny è ancora vivo? Anticipazioni e programmazione dei

Il finale di Gomorra La Serie su Rai4 il 30 dicembre : Genny e Ciro allo scontro - chi morirà? : Il finale di Gomorra La Serie è pronto a stupirci sempre come la prima volta. Il preludio ad una trilogia destinata a fare la storia delle Serie tv italiana si prepara a tornare questa sera su Rai4 per il gran finale. Ciro e Genny uno contro l'altro proprio come nella seconda e nella terza stagione ma questa volta con un epilogo tutto diverso, tutto da scrivere. Gomorra La Serie torna su Rai4 alle 21.10 con gli ultimi due episodi della prima ...

La penultima puntata di Gomorra La Serie su Rai4 : il tradimento di Ciro e il suo lato oscuro : Il lato oscuro di Ciro è uno dei punti di forza di questa penultima puntata di Gomorra La Serie in onda oggi, 23 dicembre, su Rai4. Un doppio episodio che apre la strada verso il finale drammatico e crudo della prima stagione. All'epoca non conoscevamo ancora bene il "progetto" Gomorra e solo oggi, alla luce del finale della terza stagione andato in onda ieri sera su Sky Atlantic, possiamo capire fino in fondo quello che è il destino di ...

La prima stagione di Gomorra su Rai4 con il nuovo Genny : anticipazioni del 16 dicembre : Doppio episodio della prima stagione di Gomorra su Rai4 anche oggi, 16 dicembre. La prima serata della quarta Rai si tinge di violenza e colpi di scena con il ritorno del figliol prodigo dopo l'esilio in Honduras voluto dalla madre Imma. La donna è riuscita a tenere bene le redini della famiglia nonostante il marito si ancora in carcere e il figlio lontano, ma questo ha creato un conflitto con Ciro, pronto a vendicarsi dei Savastano come ha ...

Prima stagione di Gomorra su Rai4 con Donna Imma al potere - il 9 dicembre col film Tatanka su Clemente Russo : Continua la programmazione della Prima stagione di Gomorra su Rai4, con le repliche del primo capitolo della saga dei Savastano sceneggiata da Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo best seller. Con due episodi a settimana Rai4 trasmette ogni sabato in Prima serata la Prima stagione della serie con protagonisti Marco D’Amore e Salvatore Esposito (ancora nel cast della terza stagione di Gomorra, in onda ogni venerdì su Sky Atlantic), ...

Prima stagione di Gomorra su Rai4 - trame e promo episodi del 2 dicembre in onda col film Il passato è una terra straniera : Mentre Sky Atlantic trasmette i nuovi episodi in antePrima assoluta ogni venerdì, è tornata in onda anche la Prima stagione di Gomorra su Rai4, con le repliche del primo capitolo della saga dei Savastano tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Rai4 trasmette ogni sabato in Prima serata due episodi della Prima stagione della serie con Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito e Marco Palvetti, per la regia ...