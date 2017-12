: Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini - Rillswind : Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini - parlamentoin : #beppegrillo #m5s Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini - llugli : Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini - MoVimento 5 Stelle di Dario Tamburrano,... - 5stelletv : Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini - Dghinelli : Glifosato, la Commissione Europea dice no ad un milione di cittadini -

(Di sabato 30 dicembre 2017) di Dario Tamburrano, EFDD - M5S Europa Quindici pagine di verboso nulla per dire "no". È arrivata la risposta che laha dato all'ICE (Iniziativa deiEuropei) con la quale oltre undi europei ha chiesto di vietare il, il diserbante più contestato del mondo. E' stata resa pubblica negli stessi giorni in cui l'UE ha - al contrario - rinnovato l'autorizzazione all'uso del. COSA CHIEDEVA L'ICE, INIZIATIVA DEIEUROPEI SULL'ICE, conosciuta anche con l'acronimo inglese ECI (n Citizens Initiative) non é una delle solite petizioni. E' invece uno strumento istituzionale tramite il quale undieuropei può chiedere all'UE di modificare la sua normativa. In questo caso, oltre alla proibizione del, si chiedeva all'UE di istituire obiettivi vincolanti per la riduzione dell'uso dei ...