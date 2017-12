Gli sviluppatori? Si estingueranno | parola del Ceo di GitHub

Gli sviluppatori giapponesi selezionano i migliori 100 giochi del 2017 : Perché limitarsi a scegliere il miglior gioco del 2017 all'interno di una limitata rosa di candidati quando si può stilare una mastodontica top 100 dei titoli di maggiore qualità dell'intera annata? Famitsu ha deciso di interpellare un centinaio di sviluppatori e personalità dell'industria videoludica giapponese al fine di dare vita a questa notevole classifica. DualShockers ha prontamente riportato una top 100 che ovviamente rispecchia ...

Problemi continui per PUBG - ancora lag : i piani deGli sviluppatori : La transizione di PUBG alla versione 1.0, che ha segnato la sua uscita dall'Early Access, ha aggiunto una larga fetta di nuovi contenuti. Ora si può correre e sparare attorno alla nuova mappa desertica, Miramar, imbracciare nuove armi, guidare diversi veicoli e sperimentare con il sistema di arrampicata. Tutto bene. Sfortunatamente, alcuni giocatori non si stanno proprio divertendo a causa di Problemi di prestazioni, con server afflitti da lag e ...

Il 2018 deGli sviluppatori giapponesi su PS4 : anticipazioni sui giochi futuri dai creatori di Bloodborne - Gravity Rush ed altri : Uno dei luoghi più creativi su cui Sony Interactive Entertainment scommette molto rimane il mercato giapponese: 4Gamer ha intervistato molti sviluppatori giapponesi ed alcuni di loro hanno parlato di ciò che potrebbe arrivare nel 2018 e oltre, insomma nuovi giochi o idee a cui stanno lavorando per PS4. Passiamoli in rassegna, illustrando anche cosa hanno detto o fatto trapelare dalle loro parole. Teruyuki Toriyama, produttore di Bloodborne, ...

Ecco cosa pensano Gli sviluppatori riguardo il rispetto della linea temporale nei giochi di Zelda : In Zelda la timeline è un fattore piuttosto presente, soprattutto per i fan, riporta Gonintendo.In occasione di un'intervista, Ecco cosa ne pensano il Director Hidemaro Fujibayashi ed il produttore Eiji Aonuma talked:Hidemaro Fujibayashi: "Non direi che non siamo interessati alla linea temporale, si tratta chiaramente di qualcosa che sappiamo essere molto importante per i giocatori. Il punto non credo sia parlare della timeline di Breath of the ...

Anche Gli sviluppatori giocano : i migliori titoli PS4 del 2017 secondo loro : Abbiamo già scelto i migliori titoli del 2017 secondo Optimagazine, tra cui ci sono molti titoli PS4. Quella che segue è una lista dei migliori titoli PS4 da parte degli sviluppatori, a cu Sony ha chiesto un parere. Ci sono grandi nomi e grandi creativi. Diciamo che il vincitore è Horizon Zero Dawn, scelto in generale da più sviluppatori. In effetti hanno ragione, è il titolo dell'anno su PS4. Ecco la lista completa con tanto di nomi e gioco ...

The Division 2 è una possibilità concreta? Gli sviluppatori sul futuro della nuova IP Ubisoft : Le aspettative che circondavano The Division erano particolarmente elevate e per quanto l'uscita ufficiale non sia riuscita a rispettarle in toto, la nuova IP lanciata da Ubisoft è riuscita a dar vita a una community che sta continuando a giustificare il supporto dei ragazzi di Massive Entertainment.La domanda a più di un anno e mezzo dall'uscita sorge spontanea: The Division avrà un sequel tradizionale in linea con Destiny (giochi tra l'altro ...

Un seguito per The Division? Gli sviluppatori non lo escludono - cosa hanno detto : The Division è andato molto bene in termini di vendita e attualmente ha una grossa base di giocatori, grazie all'attenzione con cui lo sviluppatore Ubisoft Massive Entertainment rilascia gli aggiornamenti continui e migliorando l'esperienza complessiva. L'amministratore delegato di Massive Entertainment, David Polfeldt, è stato recentemente protagonista di un'intervista con IGN, dove non ha escluso la possibilità di sviluppare un sequel, dal ...

DeGli sviluppatori di Horizon : Zero Dawn passano allo studio di Mafia 3 per lavorare ad un nuovo progetto : Mark Norris, produttore esecutivo di Horizon, e David Ford, designer del gioco, hanno annunciato via Twitter di essere passati a Hanger 13, studio di sviluppo dietro a successi come Mafia 3, riporta Gamingbolt.Gli sviluppatori sono dunque passati da Guerrilla Games per entrare in Hanger 13 e lavorare ad un progetto ancora avvolto dal mistero.Pratiche di questo tipo, ovvero il passaggio da uno studio all'altro per partecipare a progetti ...

Nuovi dettaGli per The Last of Us Part 2 - “ora arriva la parte difficile” per Gli sviluppatori : The Last of Us Part 2 è probabilmente uno dei giochi più attesi del 2018. Anche se non sappiamo ancora nulla del suo gameplay o della sua data di uscita, il filmato che abbiamo visto alla Paris Games Week ci ha fatto desiderare sicuramente di più. Neil Druckmann, direttore creativo di The Last of Us Part 2, ha parlato del gioco in una recente intervista con Insomniac Games (potete ascoltarla qui, è in inglese), fornendo alcuni dettagli su cosa ...

Gli sviluppatori stanno già lavorando duramente sul prossimo gioco di Zelda : Il produttore di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Eiji Aonuma, ha ai più intrepidi fan della serie che in team è già in pieno regime di lavoro sul prossimo titolo della saga del nostro avventuriero preferito. Un prossimo gioco di Zelda dunque ci sarà (c'erano forse dubbi al riguardo?) ma al momento non sappiamo null'altro, riporta Nintendoeverything. Per il momento possiamo ingannare il tempo giocando a Breath of the Wild e al suo nuovo ...

Problemi Call of Duty WW2 su connettività e Playlist - aggiornamenti daGli sviluppatori : Sledgehammer Games ha rilasciato un paio di importanti aggiornamenti su Call of Duty WW2. Soprattutto sul loro account Twitter, fornendo ulteriori dettagli sui miglioramenti ai Problemi di connettività e alcuni aggiornamenti alle Playlist. Per prima cosa lo sviluppatore ha confermato di aver risolto il problema di disconnessione su Xbox One che moltissimi utenti avevano riscontrato: questa è una buonissima notizia, ovviamente. Ricordiamo ...

Gli sviluppatori di Dragon Ball FighterZ parlano del gameplay - degli eSport e altro : La nuova edizione del Jump Festa sta riservando parecchie sorprese: tra i protagonisti della fiera c'è anche Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro ispirato all'opera di Akira Toriyama che sarà disponibile a partire dal prossimo 26 di gennaio. Nel corso di un'intervista ai microfoni di 4Gamer, gli sviluppatori di Arc System Works hanno risposto a qualche domanda, svelando alcuni interessanti dettagli. Innanzitutto, gli sviluppatori hanno ...

Gli sviluppatori indie tremano dopo la fine della Net Neutrality : "Un internet in cui le gigantesche corporazioni hanno ancora più controllo su ciò che puoi o non puoi vedere, sentire e dire dà vita a tutto un nuovo mondo di problemi per gli sviluppatori e i giochi indie in generale". Queste le parole di Scott Benson, cofondatore di Infinite Fall (Night in the Woods) subito dopo il voto che ha portato all'abrogazione della Net Neutrality.La decisione della Federal Communications Commission (riguardante gli USA ...