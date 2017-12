Gli appuntamenti di sabato 30 dicembre a Bologna e dintorni | la rivolta d' Ottobre

Nel 2018 un cielo rosso fuoco colorato da Luna e Marte : ecco Gli appuntamenti celesti da non perdere quest'anno : La notte illuminata da due 'palle di fuoco' nel cielo: si preannuncia come l'evento astronomico dell'anno, l'incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Dopo due anni di attesa, il Pianeta rosso sarà di nuovo all'opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco della Luna, anche lei rossa per effetto dell'ombra dell'eclissi totale, la ...

Capodanno a Genova Tutti Gli appuntamenti e le disposizioni per la notte di San Silvestro : Genova Genova si prepara a salutare il 2017 in grande stile con spettacoli e feste in piazza e con l'apertura straordinaria dei Rolli che accoglieranno i visitatori per offrire un suggestivo brindisi al 2018 all'interno delle dimore storiche dei genovesi. Una ...

Aperitivi - musica e spettacoli : continuano Gli appuntamenti al Mercato Muricello a Messina - ecco il calendario : continuano gli appuntamenti in programma al Mercato Muricello di Messina, ecco il calendario continuano gli appuntamenti in programma per le festività al Mercato Muricello a Messina, ecco il ...

Natale a Roma - Gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio : Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio The post Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio appeared first on PinkRoma.

Sport invernali : programma - orari e tv della settimana 26-30 dicembre Tutto il calendario e Gli appuntamenti : Dopo la piccola sosta natalizia si torna subito in gara tra neve e ghiaccio, ricomincia immediatamente la marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Lo sci alpino vivrà di grandi emozioni tra Bormio e Lienz: gli uomini saranno impegnati in Valtellina con discesa e combinata, le donne gareggeranno invece in Austria con due prove tecniche. Spazio anche allo sci di fondo con l’inizio del Tour de Ski, incomincerà ...

RAI2 : DETTO FATTO XMAS : ecco tutti Gli appuntamenti da mercoledì 27 dicembre a venerdì 5 gennaio : mercoledì 27 dicembre tornerà ai fornelli di DETTO FATTO XMAS lo chef Matteo Torretta che cucinerà un’ottima ricetta perfetta per le feste a base di crema di gamberi e pomodorini dolci. La lookmaker Lina Powder eseguirà un trucco su un’ospite già dermopigmentata a cui correggerà un tatuaggio non perfetto né in forma né in colore. In seguito, il sarto per uomo Matteo Mora creerà uno smoking tartan rosso, ideale per la notte di Capodanno, su un ...

Dadadà - Gli appuntamenti delle feste su Rai 1 : Durante le festività natalizie ritorna su Rai 1 l’appuntamento con Dadadà che per l’occasione trasmette tre speciali: scopriamo le anticipazioni Dadadà festeggia il Natale e le festività con una serie di speciali appuntamenti trasmessi come sempre su Rai 1. Ecco le date e gli appuntamenti che potremo vedere in esclusiva assoluta nel corso di questi giocante di festa. Dadadà, speciale Natale Il primo speciale è previsto durante la ...

Non solo pranzi ed "abbuffate" a Natale : tutti Gli appuntamenti in Granda : L'ingresso a tutti gli spettacoli é gratuito e libero. Il 26 e 30 dicembre, a Sampeyre torna il Presepe vivente: la cornice è il centro storico di Sampeyre, borgata alpina della Valle Varaita. Via ...

Rally - Mondiale 2018 : il calendario completo e le date. Tutti Gli appuntamenti e il programma completo : Manca un mese e sarà di nuovo tempo del Mondiale Rally. L’edizione 2018, infatti, scatterà con il Rallye di Monte-Carlo proprio il 25 gennaio e darà il via a 13 tappe che ci porteranno fino al Rally di Australia di metà novembre. Sparisce dal calendario il Rally di Polonia che viene sostituito dal Rally di Turchia, mentre rimane invariata la tappa italiana in Sardegna. Dopo l’esordio monegasco di fine gennaio a metà febbraio si andrà ...

L’instore tour di Giorgia per Oronero Live : Gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...

L’Attesa e Lo Zecchino di Natale : Gli appuntamenti di Natale : Due speciali appuntamenti con Lo Zecchino d’Oro durante la Viglia di Natale e il Giorno di Natale: scopriamo le anticipazioni e gli ospiti Lo Zecchino d’Oro festeggia il Santo Natale con due speciali appuntamenti: “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale“. L’Attesa con Paolo Belli e Chiara Tortorella Dopo il grande successo di 60 Zecchini, lo speciale appuntamento per celebrare i 60 anni del festival ...

Gli appuntamenti del 24 - 25 e 26 dicembre a Bologna e dintorni : Dalai Nuur : Dalle ninfe di Bali al suono dei tamburi giapponesi, dal Bodhisattva dalle mille braccia ai ventagli e pugnali della danza coreana, sono le tradizioni e l'arte provenienti dall'Asia che rivivono nello ...

Guida alla TV di Natale. Gli appuntamenti delle feste : Giorgio Panariello Come sopravvivere alla tv delle feste? Occorre ingegnarsi ma trattasi di impresa possibile. Per farlo vi mettiamo a disposizione una Guida in cui vi segnaliamo i programmi e le novità da tener d’occhio, per le prossime vacanze di Natale, sulle reti generaliste e tra i canali tematici del piccolo schermo. Ad aprire le danze ci ha pensato ieri sera -oggi la seconda puntata- Giorgio Panariello con Panariello sotto ...

Capodanno 2018 (e non solo) - Gli appuntamenti più...speciali : Restando in Lombardia, il Number One di Corte Franca , Brescia, sabato 23 sfodera il duo W&W, al numero 14 della classifica Top 100 del magazine Dj Mag, la chart più importante al mondo di categoria; ...