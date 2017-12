Gianni Morandi Gli sfottò di Tozzi sulla fiction | Adesso fai il medico? 40

Come seguire 40 anni che Ti amo di Umberto Tozzi su Canale5 con Gianni Morandi - Marco Masini - Raf e gli altri : 40 anni che Ti amo di Umberto Tozzi su Canale5 a due mesi dal concerto celebrativo per il compleanno speciale di uno dei brani più noti del cantautore torinese. Il concerto avrebbe dovuto andare in onda già diverse settimane fa, ma ha dovuto lasciare spazio ad altri programmi. L'ultimo spostamento in ordine di tempo è quello del 23 dicembre, data ultima per la trasmissione del concerto, che all'ultimo momento ha dovuto lasciare spazio alla ...