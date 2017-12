GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI Uomini e donne | ecco la sorpresa che imbarazza il

U&D - un gigolò in studio per GEMMA GALGANI - coppia lascia il people show Video : #Gemma Galgani non si arrende ed anche nel corso dell'ultima registrazione del 2017 ha riservato una sorpresa a Giorgio Manetti. La dama ha trascorso il Natale in Egitto ed al ritorno degli studi #Uomini e donne ha allestito il camerino del fiorentino con oggetti tipici ed un regalo accompagnato da un bigliettino. La torinese ha riservato un pensiero speciale anche a #Tina Cipollari da parte di una 'sua antenata'. Giorgio Manetti [Video] ha ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - sorpresa per GEMMA GALGANI : Tina le regala un... gigolò! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno in trasmissione anche nel 2018, sarà l'anno giusto per vederli innamorati?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:55:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - GEMMA GALGANI : i messaggi della dama - cosa nascondono? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno in trasmissione anche nel 2018, sarà l'anno giusto per vederli innamorati?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:28:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : GEMMA GALGANI e Giorgio Manetti - un 2018 all’insegna dell’amore? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno in trasmissione anche nel 2018, sarà l'anno giusto per vederli innamorati?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - un 2018 ricco di novità per GEMMA Galgani? (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over Anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:14:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - GEMMA GALGANI e l'attesa per la notte di San Silvestro (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:38:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni. GEMMA GALGANI e il messaggio segreto per Giorgio Manetti : 'Se mi baci poi...'. Lo rivela Maria De Filippi : ROMA - Gemma Galgani continua a tenere con il fiato sospeso i fan di Uomini e Donne, che da anni seguono le gesta della romantica protagonista del trono over. La dama torinese è a Uomini e Donne per ...

Uomini e Donne / La riflessione di GEMMA GALGANI commuove i fan! (Trono Over) : Le registrazioni di Uomini e Donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:35:00 GMT)

Uomini e donne / GEMMA GALGANI ha passato un Natale in dolce compagnia? "Quando si sta bene il tempo vola" : Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:35:00 GMT)

Ecco cos'ha regalato Tina Cipollari a GEMMA GALGANI per Natale Video : Il talk show di Maria De Filippi è terminato ed #Uomini e donne tornera' su Canale 5 a gennaio, dopo l'epifania. L'ultima puntata del 2017 è stata dedicata al trono over, ma soprattutto alla storia che vede coinvolti Anna Tedesco e Giorgio Manetti. I due ragazzi sembra che abbiano una relazione segreta ed a rivelarlo è stato l'opinionista Gianni Sperti, il quale ha controllato il cellulare della donna in diretta televisiva. La dama torinese, ...

GEMMA GALGANI fuori da Uomini e Donne?/ Critiche dal pubblico del Trono Over : Maria De Filippi la silura? : Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? La dama sempre più criticata dal pubblico per il suo comportamento anche da Tina Cipollari: Maria De Filippi la silura?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Tina Cipollari contro GEMMA GALGANI : "Ha preso in giro tutti. Per Natale le regalo un giovane gigolò" : ROMA - ?La cara Gemma peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi, Ma come le è saltato in mente di andare a riproporsi al "gabbiano" (Giorgio Manetti)? Sono rimasta...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - GEMMA GALGANI lascia lo studio? "È ora che vada" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:10:00 GMT)

Tina Cipollari contro GEMMA GALGANI : "Ha preso in giro tutti. Per Natale le regalo un giovane gigolò" : ROMA - ?La cara Gemma peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi, Ma come le è saltato in mente di andare a riproporsi al "gabbiano" (Giorgio Manetti)? Sono rimasta...