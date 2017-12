Gattuso e la crisi | Siamo ancora alla canna del gas

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta Video : 4 Il derby della Madonnina [Video] è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avra' un’importanza particolare, soprattutto per il #Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro ...

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta : Il derby della Madonnina è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avrà un’importanza particolare, soprattutto per il Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro l’Inter: “In questo ...

Milan e Inter - crisi di Natale. Ecco i problemi di Gattuso e Spalletti : Inter e Milan in crisi prima di Natale. Non le stesse difficoltà e nemmeno la stessa classifica , ma le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta confermano il momento difficile di Spalletti e Gattuso con ...

LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : gli uomini di Rino Gattuso a caccia del successo scaccia crisi - orobici assai insidiosi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018 : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e ...

Crisi Milan - Natale a Milanello per i rossoneri : giallo sulle dimissioni di Gattuso : Natale a Milanello . I più potrebbero pensare al titolo del nuovo Cinepanettone, invece - per la prima volta nella storia del Milan - è quello che accadrà a Rino Gattuso e l'intera squadra dopo il ...

Crisi Milan - Gattuso è l'uomo giusto per risollevare la stagione? : Il Milan crolla a Verona e tocca, se possibile, il punto più basso di una stagione che sta prendendo una piega storica in negativo. La ricorrenza dice che solo nel 1981-1982 i rossoneri partirono, ...

LIVE Milan-Bologna - Serie A in DIRETTA : i rossoneri per uscire dalla crisi - Gattuso cerca la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Bologna, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. A San Siro i rossoneri vogliono tornare al successo, Gattuso cerca la prima ...

LIVE Milan-Bologna - Serie A in DIRETTA : i rossoneri per uscire dalla crisi - Gattuso cerca la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Bologna, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. A San Siro i rossoneri vogliono tornare al successo, Gattuso cerca la prima vittoria da allenatore dopo aver clamorosamente pareggiato contro il Benevento e perso in Europa League. I felsinei cercano il colpaccio per rilanciarsi ulteriormente in classifica. Si preannuncia una partita combattuta e intensa tra le due squadre: ...