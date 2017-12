Galleria Umberto | nuovo raid

Napoli - la sfida della babygang : vandalizzata l'opera di Iodice nella Galleria Umberto I : 'L'albero dei desideri di Natale è rimasto al suo posto, ma le babygang hanno preso di mira la scultura in legno che l'artista Salvatore Iodice aveva donato alla città affiancandola all'abete ...

Napoli - abbattuto e vandalizzato per la terza volta l'albero di Natale. "Ora basta - mettiamo cancelli nella Galleria Umberto I" : E' stato preso di mira anche la scorsa notte l'albero di Natale allestito in galleria Umberto I di Napoli su iniziativa del consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e dei titolari del Gran Caffè Gambrinus. l'albero è stato trovato questa mattina abbattuto e danneggiato in più parti. E' il terzo episodio vandalico dal giorno dell'allestimento, il 21 dicembre; nel primo caso, appena 24 ore dopo il ...

Napoli - vandalizzato nella notte l'albero di Natale in Galleria Umberto : Il Gambrinus: "L’albero è stato deturpato, ma è ancora qui". E i venditori ambulanti di cartoline raccontano ai turisti la "storia di Natale dell'albero rubato"

Ritrovato l'albero di Natale rubato in Galleria Umberto I a Napoli - : "Sparicchio", così era stato soprannominato l'abete segato e poi nascosto probabilmente da alcuni ragazzini, è tornato al suo posto. La folla ha aiutato i giardinieri a issare l'albero natalizio

Napoli - albero di Natale rubato nella Galleria Umberto I : Napoli Furto di Natale a Napoli: l'albero nella Galleria Umberto I è stato segato e trafugato nella notte. L'albero era stato allestito su iniziativa del Bar Gambrinus ma stamattina la polizia ...

