Frena l' Inter | a San Siro è solo 0-0 contro la Lazio

Inter, brusca frenata PER Ramires – Si complica clamorosamente l'arrivo di Ramires all'Inter nella finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe addirittura la Uefa a bloccare il trasferimento del ...

Inter, Ausilio frena SU Pastore – L'argomento mercato sta tornando a riempire le prime pagine dei giornali ancora con più insistenza. Anche in casa Inter, nonostante le tante smentite, le trattative sono più intense che mai. ...

Spalletti equilibrista tra l'Inter incompleta e la Frenata di Suning : Le auto da corsa di Zhang Kanyang, popolarmente detto Steven Zhang, figlio del patron di Suning, ci azzeccano poco con i tremori e i dolori dell'ultima Inter. La più recente delizia, una Pagani tutta nerazzurra con tanto di stemma del club, soddisfa la passione di quello che tutti definiscono il futuro presidente nerazzurro. Però chissà mai cosa avrà risposto, Zhang, alle obiezioni di Spalletti, che più o meno ieri sono state riproposte al ...

Mandzukic : traversa! La Juventus Frena sul muro Inter che resta davanti : TORINO - Zero gol, un punto a testa e la Juventus che resta dietro l'Inter. Il derby d'Italia finisce così, senza grandissime emozioni, senza il sigillo del fuoriclasse. La squadra di Allegri si ferma ...

Calciomercato Inter Bastoni arriva subito – Giornata importante per l'Inter. Quest'oggi i nerazzurri, vincendo contro il Chievo, potrebbero conquistare il primo posto in solitaria dopo due anni dall'ultima volta. Una sfida che anticipa ...

Calciomercato Inter, Emery frena SU Pastore – Nelle ultime settimane si parla con insistenza dell'Interesse dell'Inter per Javier Pastore. Il fantasista argentino è nelle mire del coordnatore sportivo del gruppo Suning, ...

Immigrazione : Algeria - l'esercito interviene per Frenare il fenomeno : Era dal periodo antecedente al "Decennio nero" degli anni Novanta - quando la crisi politica degenerò in una sanguinosa guerra civile - che l'Algeria non vedeva un così alto numero di partenze. I ...

Alitalia - Delrio Frena Lufthansa : ?I tedeschi fanno i loro interessi : "Esiste la geopolitica. I tedeschi, lo dico con tutto il rispetto, fanno i loro interessi". Durante l'intervento al Festival "Economia Come" il ministro dei Trasporti Graziano Delrio è entrato a gamba tesa nella vicenda Alitalia. Proprio ieri sono iniziati gli incontri con Lufthansa che hanno manifestato interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo alla compagnia di bandiera ...

Inter : mercato Frenato a gennaio e anche in estate : Secondo la Gazzetta dello Sport , l'avvento di Sabatini (mago delle plusvalenze) dovrebbe ispirare un mercato un po' più coraggioso: investire a gennaio avrebbe un riflesso positivo sul valore ...

Calciomercato Inter, ancora paletti DAL Fair Play Finanziario – L'Inter dovrà fare i conti ancora con i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Il club nerazzurro, nell'assemblea dei soci di ieri, ha fatto ...